Lo que necesitas saber: La última vez que NIN estuvo en México fue en 2019, cuando fue parte del cartel del festival Corona Capital y, ya en solitario, se presentó en el Plaza Condesa.

Como otras veces, Trent Reznor advierte que, quizás, ya no haya más de Nine Inch Nails (NIN)… al menos, en vivo. Pero como que ahora lo dice más en serio o, lo que es lo mismo: ya los años o nuevos intereses entran en juego.

NIN / Foto: Facebok NIN (crédito: kraw + abby hatch + corey holms)

Gira “Peel It Back” ha sido intensa

Durante un show ofrecido en Tulsa, Oklahoma, Trent Reznor insinuó que la gira que actualmente está ofreciendo NIN podría ser la última. “No sé si seguiremos de gira después de esto”, comentó entre canción y canción.

“Quizás fue por la emoción del momento”, dicen algunos de los fans, ya que Reznor agregó que no estaba seguro del final… pero de una cosa sí lo estaba (además de orgulloso): del concierto que estaba dando en ese momento.

Trent Reznor, NIN / Foto: FacebooK de NIN (créditos: james hartley + kraw + abby hatch)

En 2025, NIN comenzó la gira “Peel It Back”, con la cual ha dado shows en Europa y Estados Unidos… y la cual marcó el regreso de la banda después de una prolongada ausencia que se extendió más de la cuenta, debido a la pandemia. Sólo en 2022 se dieron algunos conciertos.

Trent Reznor se ha enfocado más en música compuesta con Atticus Ross

Pero la ausencia de NIN no ha significado dejar de escuchar música compuesta por Trent Reznor. Durante años ha estado más que presente, gracias a la dupla que ha creado con Atticus Ross. De hecho, se cree que Reznor coquetea con la idea de terminar Nine Inch Nails por meterse de lleno a proyectos con Ross y música en solitario.

Pues bueeeeno, ahí está la advertencia de Trent Reznor… que no es la primera vez que la hace. En 2009, igual, dijo que la gira “Wave Goodbye” sería la última de NIN… pero regresó. Así que esta vez podría ser algo similar (y si no, pues mínimo que antes se dé una vuelta por México, ¿no?)