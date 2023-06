Thom Yorke y Jonny Greenwood, mejor conocidos por ser miembros de Radiohead, tienen una carrera bastante prolífica en solitario.

Podemos mencionar varios proyectos: Atoms For Peace, Tomorrow’s Modern Boxes y, por supuesto, el soundtrack del clásico filme There Will Be Blood. Sin embargo, muy probablemente nada se ha sentido tan consistente y propositivo como The Smile, el nuevo proyecto del dúo junto al percusionista Tom Skinner.

Foto: The Smile

¿Por qué tienes que escuchar a The Smile?

Con un discurso que responde directamente a los tiempos en que vivimos, la banda aborda temas como la devastación ambiental, el difícil panorama económico que vive la juventud contemporánea, el cinismo de los gobernantes y la falta de empatía de los multimillonarios.

Esta es probablemente la obra más política de los exintegrantes de Radiohead, quienes de por sí siempre han hablado sobre la distopía social del mundo moderno.

Además del contenido temático, el cual es sumamente explícito, creativo y honesto, Yorke, Greenwood y Skinner experimentan con géneros como el jazz, el krautrock y, principalmente, el post punk. El resultado es un sonido enérgico, directo y rebelde que sirve perfectamente bien como vehículo para comunicar el descontento de los integrantes con el contexto que les rodea.

Extrañamos a Radiohead, pero ojalá The Smile viva para siempre

The Smile realmente nos encanta y creemos que se encuentra en camino de consolidarse no sólo como el proyecto alterno de integrantes de Radiohead, sino también como un acto referente de la música actual.

Si en algún momento llegamos a creer que Yorke y Greenwood ya no tenían más que ofrecer, este disco nos recuerda que continúan en la búsqueda por renovarse a si mismos. De la mano de Tom Skinner, vaya que lo han logrado y definitivamente queremos seguir escuchando más de esta especie de jazz espacial y atmosférico que han creado en The Smile.

The Smile en el Auditorio Nacional | Foto: Getty Images

Escucha nuestro capítulo dedicado a The Smile en Tutti Frutti Podcast

Sopitas habla sobre esta bandota en el nuevo capítulo de Tutti Frutti Podcast. ¿Vas al segundo concierto de The Smile en el Auditorio Nacional? Te recomendamos darle play en tu carro o en la oficina para ponerle ambiente a este día tan especial.

A continuación te dejamos nuestro episodio dedicado a The Smile, ¡pásenla increíble en el show! Luego nos cuentan que tal les fue: