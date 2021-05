¡Te regalamos boletos para que veas a Twenty One Pilots en livestream!

No cabe duda de que hasta el momento, el 2021 nos trae un montón de sorpresas buenas, al menos a nivel musical. En lo que va de este año y durante los próximos meses, un montón de artistas y bandas estrenarán rolas y álbumes recién salidas del horno. Pero no solo eso, pues hay quienes además de lanzar sus siguiente álbumes, también vuelven oficialmente tras un buen rato en silencio, justo como lo hicieron los miembros de Twenty One Pilots.

Luego de lanzar su exitoso disco, Trench en 2018 y la enorme gira que armaron para promocionarlo, Tyler Joseph y Josh Dun se dieron un respiro para pasar tiempo con sus familias y descansar un poco de todos los viajes que hicieron por el mundo. Sin embargo, cuando llegó la pandemia y contra todo pronóstico, algo encendió sus motores creativos y empezaron a componer canciones durante el encierro, aunque eso no fue suficiente.

Twenty One Pilots dará un show para presentar su nuevo disco

Así fueron apareciendo rolas nuevas de Twenty One Pilots, como “Level of Concern” y su video eterno, así como la canción navideña “Christmas Saves The Year”. Pero este dúo no paró de trabajar y a inicios de abril anunciaron con bombo y platillo que este 2021 regresarían con su sexto material discográfico, Scaled and Icy, del cual ya hemos escuchado algunos sencillos como “Shy Away”, “Choker” y recientemente “Saturday”.

Pero además de revelar que estrenarían nuevo disco, también mencionaron que para presentarlo de manera formal, darían un concierto en línea muy especial. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues en este livestream además de tocar un setlist con estas canciones nuevas y algunos hitazos de toda su carrera, también mencionaron que será una experiencia audiovisual que cualquiera se diga fan de esta banda tiene que vivir, aunque sea en el sillón de su casa.

¡Y por acá nos pondremos guapos con boletos!

Ahora bien, sabemos que en Sopitas.com tenemos muchos fans de Twenty One Pilots y que como dirían por ahí, “el horno no está para bollos”. Es por eso que nos rifaremos con la del Puebla y regalaremos unos cuantos boletos para que puedan ver a Tyler Joseph y Josh Dun el próximo 21 de mayo tocando a distancia en este concierto en línea que promete ser único en su tipo.

Lo único que tienen que hacer para participar es seguir los siguientes pasos a la perfección y ya. ¿Están listos? Ahí les va todo el asunto:

1.- Sigue a Sopitas y a SopitasFM en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Paso indispensable.

2.- Comparte esta nota en tu cuenta personal de Twitter y dinos tres canciones que te gustaría escuchar en el show de Twenty One Pilots. No olvides mencionar a @Sopitas @SopitasFM y agrega el hashtag #TwentyOnePilotsXSopitas.

3.- Ingresa el enlace del tuit del paso 2 en este ENLACE, llena muy bien todos los datos que te piden en el formato y ahí mismo contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál fue el primer sencillo de Scaled and Icy?

¿De qué color es el dragón de juguete que Tyler roba en el video de “Choker”?

¿A qué personaje del universo de Twenty One Pilots hace referencia el título de su nuevo disco?

¿Cuál es el símbolo de esta nueva etapa de la banda?

Y listo, eso es todo lo que deberás hacer para ganar un boleto y así ver a Twenty One Pilots en este livestream. Recuerda llenar muy bien todos los campos antes de enviar tus datos, y no nos queda más que desearles mucha suerte a [email protected] [email protected] participantes!

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de un boleto sencillo para el show.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza a las 2 p.m. del 20 de mayo y termina el 21 de mayo a la 12 de la mediodía.

– Los ganadores serán notificados el 21 de mayo durante la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.