Twenty One Pilots comparte el video de “Shy Away” y anuncia un show en streaming

En los poco más de tres meses que llevamos del 2021, hemos visto el regreso de diversos artistas a la escena musical. Y se entiende tomando en cuenta lo complicado que fue el 2020, así que este año debe ser distinto. En ese sentido, son Twenty One Pilots quienes se unirán a los lanzamientos discográficos de los meses venideros.

Tyler Joseph y Josh Dun volverán con nuevo álbum el próximo mes de mayo y para calentar motores, nos muestran el video oficial para su rola “Shy Away”, la cual además es el primer corte promocional del que será su sexto material de larga duración. Y eso no es todo: junto con el lanzamiento del nuevo disco, también ofrecerán una presentación especial en streaming de la que te daremos detalles por acá.

Twenty One Pilots comparte el video para “Shy Away”

Han pasado prácticamente tres años desde que Twenty One Pilots lanzaron Trench, su más reciente placa discográfica. Luego, en abril de 2020, ellos compartieron la rola “Level Of Concern”, pero no había indicios de un álbum a la vista… hasta ahora.

Pues bien, parece que es momento de abrir una nueva era en la carrera del dúo. Tras el largo descanso que seguro sirvió para refrescar las ideas, la pareja de compositores ya tiene preparado un nuevo disco que llevará por nombre Scaled And Icy. A través de un comunicado (vía Variety), la banda señaló que el material se grabó de manera remota y en él, intentaron plasmar las emociones que abordaron al mundo en 2020 como la ansiedad, soledad, aburrimiento y duda.

De hecho, la agrupación ya venía adelantando su propósito desde enero pasado con algunos misteriosos posteos en redes sociales, pero fue hasta el pasado jueves 1 de abril cuando hicieron oficial la nueva etapa con la liberación del track “Shy Away”, mismo que ahora ya tiene su video oficial y que te dejamos por acá.

También puedes leer: TWENTY ONE PILOTS SE PONEN EN MOOD NAVIDEÑO CON LA ROLA “CHRISTMAS SAVES THE YEAR”

El lanzamiento del nuevo disco y un show especial

Junto con el video para “Shy Away”, Twenty One Pilots también ofreció los detalles finales sobre el lanzamiento de Scaled And Icy. El nuevo álbum vera la luz el próximo 21 de mayo a través de la disquera Fueled By Ramen… pero esa no es la única buena noticia en todo esto.

El día que se libere el disco, la banda también ofrecerá un evento en streaming que incluirá un setlist con sus grandes éxitos y la presentación de algunas de las nuevas canciones. La transmisión se hará en todo el mundo y POR ACÁ puedes adquirir los boletos por 23 dólares ya con cargo de servicio (es decir, poco más de 460 pesos mexicanos).