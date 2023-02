En la obra clásica del escocés J.M. Barrie, “Peter Pan” escapa a la isla de Nunca Jamás para evadir el paso del tiempo e instalarse permanente en el confort que brinda la niñez. Cien años después, el tema de la transición de la juventud a la adultez continúa evocando cierto desencanto en la psique humana, motivo que es retomado por el grupo de K-pop Tomorrow X Together (aka TXT) en su más reciente mini álbum, ‘The Name Chapter: Temptation’.

Después de la catapulta global que significó su último EP, ‘Minisode 2: Thursday’s Child’ (2022), el llamado it group de la Gen Z está de vuelta con una ecléctica colección de 5 temas que, líricamente, se revuelven en las tentaciones que hay que sortear para alcanzar la madurez emocional. Melódicamente hablando, TXT persiste como uno de los actos más versátiles que hay, pues no le temen a la experimentación ni al crossover de géneros.

En 2019, Big Hit Entertainment debutó a TXT, la única otra boy band que comparte sub label con el fenómeno internacional, BTS. Sin embargo, el ensamble conformado por Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y HueningKai rápidamente se desmarcó de cualquier semejanza con sus sunbaenims, exhibiendo un concepto fresco y juvenil con el que muchas personas de su edad pueden identificarse.

Anteriormente ya han abordado temas como la amistad o el desamor pero, en esta ocasión; TXT centra sus esfuerzos en retratar el desarrollo humano a través de una amalgama de música y visuales, con un fantástico hilo conductor que consolida su posición como acto imprescindible de la 4ta generación del K-pop.

Atrás ha quedado la época de rookies de TXT. Con toda la alineación plenamente instalada en sus veintes, el quinteto ahora siente la necesidad de hablar sobre lo difícil que es convertirse en adulto, enmarcado por un sublime y onírico concepto visual.

“Finalmente llegamos a ‘The Name Chapter’, sabes que tienes que crecer pero todavía no quieres. De eso trata este EP, tienes la tentación de quedarte en Nunca Jamás porque es dulce y eres joven y libre. Pero al final de este álbum dices ‘Adiós, País de Nunca Jamás’, porque también sabes que tienes que partir” Vía Billboard

Siendo de los idols más populares dentro y fuera de Corea del Sur, los miembros de TXT encuentran varias “tentaciones” en su andar, tanto artístico como personal. Todos coinciden en que una de las más desafiantes es la “pereza”, en un contexto en donde la hiperproductividad a menudo es asociada con el éxito.

La imagen corporal, las redes sociales, la renuencia a las obligaciones y la constante búsqueda de “querer vivir el momento” son aspectos que chocan de frente con la aceptación de las distintas etapas de la vida, la toma de responsabilidad y el manejo de la fama.

“‘The Name Chapter: Temptation’ representa a la juventud al borde de la edad adulta. Tras experimentar conflictos y caos, los chicos sienten el deseo de posponer su crecimiento y permanecer en la libertad de Nunca Jamás. Su viaje, a pesar de este anhelo, es una representación de la generación actual a medida que continúa creciendo en medio de los desafíos del mundo”, dice Big Hit Entertainment.

Tomorrow X Together // Foto: Cortesía

Una constante en el imaginario creativo de Tomorrow X Together es la evolución y, rítmicamente, no es menos cierto en ‘The Name Chapter: Temptation’. El talento de la casa, Slow Rabbit (Kwon Do-hyeong), quien ha trabajado en cualquier cantidad de hits de BTS, hace las funciones de productor principal; mientras que Carson Thatcher y Dystinkt Beats, como invitados extranjeros, realizan lo propio en los sencillos “Farewell Neverland” y “Tinnitus (Wanna be a Rock”), respectivamente.

Mención honorífica merece el español Smash David (Samuel David Jimenez), quien aporta su toque distintivo en “Tinnitus (Wanna be a Rock)”. Se trata de la misma persona detrás de éxitos como “Bounce Back” de Big Sean; “Location” de Khalid; “Pills & Automobiles” de Chris Brown y, en Latinoamérica, del sencillo de 2021 de Bad Bunny, “Yonaguni”.

“​​Cada vez que publicamos un nuevo álbum, probamos nuevos géneros. Y, por supuesto, en este disco no fue la excepción”. El ejemplo más claro de esta dinámica es “Tinnitus (Wanna be a Rock”), en la que el conjunto incursiona por primera vez en el Afropop. Instrumentos inusuales en una producción de K-pop, como la mambira o las claves; se fusionan con adlibs superpuestos y percusiones constantes que dan como resultado un tema difícil de ignorar. “Era la primera vez que probábamos el Afropop, que es un género bastante difícil, pero creo que todos hicimos un buen trabajo”, dijeron para Billboard.

Otro corte destacado es “Devil By The Window“, el único sencillo escrito enteramente en inglés; un movimiento que busca mantener enganchado al fanbase extranjero y, ¿por qué no?, sumar nuevos adeptos a sus filas. “Happy Fools”, por su parte, es el único track colaborativo del EP. Bebe de la Bossa Nova y el R&B, con la rapera estadounidense Coi Leray aportando nuevas ideas en el segundo verso.

“Sugar Rush Ride” se alza como el single principal y no es difícil ver por qué. Se trata de una canción pop-sacarina cuyo coro se construye alrededor de un silbido que, una vez escuchado, difícilmente saldrá de tu cabeza.

También cuenta con una potente coreografía y un movimiento clave que con toda seguridad se repetirá una y otra vez en videos cortos de TikTok, Shorts y Reels. ‘The Name Chapter: Temptation’ cierra con “Farewell, Neverland”, una balada con tintes latinos en la que TXT le dice adiós a las comodidades de la juventud y acepta el reto de la madurez.

Tomorrow X Together // Foto: Cortesía

El impacto de TXT en la industria musical

Con tan solo una semana en el mercado, ‘The Name Chapter: Temptation’ alcanzó la posición número 1 en la lista global de Billboard 200, desplazando a SZA y su racha histórica de 7 semanas ocupando la primera posición. Logró la mejor semana de ventas en los Estados Unidos desde el debut de ‘Midnights’ de Taylor Swift, y le concedió a TXT su tercer álbum en el Top 10 de Billboard, junto a ‘Minisode: Thursday’s Child’ del año pasado y ‘The Chaos Chapter: Freeze’ del 2021.

Vendieron 161,500 unidades, de las cuales más del 90% corresponden a discos físicos. En occidente, es muy común escuchar que el formato físico está muerto pero, en Asia, la industria del K-pop se ha encargado de revertir esta situación y la ha convertido en uno de sus modelos de negocio más rentables.

‘The Name Chapter: Temptation’ está disponible en 14 paquetes de CD coleccionables, incluyendo ediciones especiales para Barnes & Noble, Target y Weverse, además de algunas piezas exclusivas autografiadas. Todos incluyen diferentes goodies, que van desde photocards y posters, pasando por lyric books y stickers packs, de acuerdo al concepto que se elija: Daydream, Nightmare o Farewell.

TXT es el quinto artista surcoreano en la historia que alcanza el primer puesto de Billboard 200, después de BTS, SuperM, Stray Kids y BLACKPINK.

El 12 de febrero, Billboard anunció oficialmente que ‘The Name Chapter: Temptation’ se había mantenido con éxito en el Top 3 del Billboard 200 por segunda semana consecutiva. En el periodo que finalizó el 18 de febrero, el mini álbum se mantuvo firme en la posición 3 tras conseguir un total de 48,000 unidades equivalentes de álbum y más de 13.5 millones de reproducciones digitales (según Luminate).

TXT es ahora el segundo artista de K-pop de la historia que consigue colocar un álbum durante más de una semana entre los tres primeros del Billboard 200, después de BTS.

Las listas de popularidad locales exhiben logros parecidos pues, de acuerdo al Hanteo Chart, ‘The Name Chapter: Temptation’ vendió 1.8 millones de discos tan solo el día de su lanzamiento (gracias al sistema de preventa), igualando el récord de sus colegas BTS, Seventeen y Stray Kids. Sin embargo, batieron la anterior marca como la agrupación más joven en tener un disco con 2 millones de ventas.

Tomorrow X Together // Foto: Cortesía

TXT iniciará tour mundial

En marzo, TXT se embarcará en su segunda gira mundial, ‘ACT: Sweet Mirage’, que los verá ofrecer 21 presentaciones entre Asia y América, aunque el poster oficial adelanta que hay más fechas por anunciar. Se trata de un crecimiento exponencial con respecto a su primer tour mundial, ‘ACT: Love Sick’ que, de por sí, fue bastante exitoso con una tasa de venta del 100%, es decir, localidades agotadas todas las noches. Eso sin mencionar su actuación en el festival Lollapalooza 2022, que los colocó en la mira del público anglosajón.

Fuera de Corea del Sur, TXT pasará de tocar en centros de convenciones, salas y teatros a Estadios y Arenas, y se espera que la recaudación de esta jornada supere a su antecesora -valuada en $14.2 millones de dólares-, y convoque a más de 100 mil fans.

Aunque aún se encuentran en plena promoción de ‘The Name Chapter: Temptation’, TXT ya tiene la vista fija en su próximo objetivo. “Los fans quieren spoilers y pistas cada vez que publicamos un nuevo material. Y quiero decir que si escuchan los temas del uno al cinco, en orden, podrán obtener una pista de nuestro próximo álbum”, Billboard.

Entonces, ¿cuál será el próximo capítulo en la historia de TXT? MOA tendrá que esperar un poco más para conocerlo pero, de momento, la audacia de salir de Nunca Jamás y aventurarse a la adultez parece suficiente y más.

Por: Marisol Martínez