Lo que necesitas saber: Tyler, The Creator se presentará en Guadalajara el 29 de marzo del 2026.

¡Buenas noticiaaaaas! Tyler, The Creator tendrá, no uno, dos conciertos en México. El rapero se presentará en el Palacio de los Deportes en la CDMX y en la Arena Guadalajara.

La preventa inicia el 19 de septiembre, así que, vayan preparando sus tarjetas para no quedarse sin boletos. Acá les dejamos toda la información.

Aunque la verdadera pregunta es: ¿Veremos a Tyler en el Pal Norte?

Foto: Getty Images

Tyler, The Creator en el Palacio de los Deportes

Vamos a lo que les interesa. En el 2026, Tyler, The Creator aterrizará en México con su nuevo tour CHROMAKOPIA. Su primera parada en tierras aztecas será el 24 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Habrá varias fases de venta de boletos. La primera será, la Venta Beyond el 16 de septiembre, el 17 será el la Preventa Prioriy. La preventa Banamex será el 18 y la venta general el 19 de septiembre.

Y aunque no conocemos, todavía, el setlist lo más seguro es que nos toque escuchar una mezcla de canciones nuevas y éxitos como EARFQUAKE, See You Again y WUSYANAME, entre otros.

Concierto: Tyler, The Creator

Sede: Palacio de los Deportes, CDMX

Fecha: 24 de marzo del 2026

Hora: 20:00 hrs

Preventa (Banamex): Jueves 18 de septiembre, 11:00 hrs

Venta General: Viernes 19 de septiembre, 6:00 hrs

Plataforma: Ticketmaster

Tyler The Creator en Guadalajara

Después del concierto en el Palacio de los Deportes, Tyler viajará a tierras tapatías para su segundo concierto en México, en la Arena Guadalajara el 29 de marzo.

La venta general también es el 19 de septiembre, aunque no va por Ticketmaster, será a través de SuperBoletos.

Concierto: Tyler, The Creator

Sede: Arena Guadalajara

Fecha: 29 de marzo 2026

Hora: Por confirmar

Venta General: 19 de septiembre

Plataforma: Superboletos

Fechas de Tyler, The Creator en México

Palacio de los Deportes, CDMX, 24 de marzo del 2026

Arena Guadalajara, GDL, 29 de marzo del 2026

Ahora sí, preparen su dinero, aparten el horario para venta de boletos y mucha suerte para que todos alcancen a comprar.