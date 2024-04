Checa EN VIVO (y gratis) el concierto especial de Vampire Weekend por el eclipse solar

Lo que necesitas saber: Vampire Weekend festejará el eclipse solar de este 2024 con un concierto especial. Acá les contamos cómo verlo en vivo y completamente gratis.

Si algo ha estado en la conversación desde hace algunas semanas es el eclipse solar, uno de los eventos importantes e imperdibles de este 2024 porque pasará un buen rato para que podamos ver algo así. Y por supuesto que alrededor del mundo se están armando cosas muy rifadas para checar este fenómeno, como el concierto especial de Vampire Weekend.

Como recordarán, el pasado 5 de abril y después de casi cinco años, la banda estadounidense lanzó su esperado quinto material discográfico, Only God Was Above Us, en el cual la agrupación conformada por Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Thomson nos entretienen desafiando géneros pero manteniendo su esencia (por acá pueden echarle un ojo a nuestra reseña de este discazo).

Vampire Weekend regresó con un nuevo disco después de un buen rato en silencio/Foto vía Facebook de la banda

Vampire Weekend celebrará el eclipse con un concierto muy especial

Por supuesto que para promocionar su nuevo álbum de estudio, Vampire Weekend anunció una gira (la cual esperamos que pase por nuestro país). Sin embargo, para festejar el lanzamiento de este trabajo y pasar un buen rato durante el eclipse solar, la agrupación armó algo muy especial para sus fans.

Resulta que este 8 de abril a partir de las 11:10 am (hora del centro de México), la banda neoyorquina transmitirá en vivo y completamente gratis un concierto que darán en el Moody Amphitheater Austin, Texas, donde presentarán Only God Was Above Us en medio del del eclipse total. Así que nos espera un show con rolas nuevas y clásicos de este grupazo para pasar este fenómeno natural con toda la buena vibra de Ezra y compañía.

Vampire Weekend nos hará pasar el eclipse solar con un concierto especial desde Austin, Texas/Foto vía Facebook de la banda

Así podrán checar gratis y en vivo el concierto de Vampire Weekend

Ahora bien, después de leer esto, lo más probable es que se estén preguntando cómo le pueden hacer para checar el concierto de Vampire Weekend por el eclipse de este 2024. Bueno, pues como ya lo mencionamos antes, la presentación será “de a grapa”, aunque para echarle un ojo tienen qué seguir los siguientes pasos.

Tienen que entrar a la página de Veeps y darle click en la opción que dice “claim free ticket” (de este lado les dejamos el sitio). Luego de esto, tendrán que registrarse con un correo electrónico, elegir una contraseña y poner su nombre. Una vez que hayan completado el registro, lo único que deben hacer es seleccionar la opción “join live” y listo, a disfrutar de esta bandota.

Te puede interesar