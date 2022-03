EN VIVO desde el Foro Sol: Sigue la transmisión del Vive Latino 2022

Tuvimos que aguantar un buen rato, pero luego de mucho tiempo en espera, el Vive Latino regresó oficialmente este 2022 más fuerte que nunca. Durante dos días no solo volveremos al enorme Foro Sol de la CDMX para ver a un montón de bandas y artistas que nos encantan, este fin de semana será una enorme fiesta donde celebraremos que después de casi dos años llenos de momentos oscuros, estamos vivos y listos para disfrutar de la música.

El 19 y 20 de marzo, miles de personas se reunirán en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical para vibrar con el cartelazo que se armaron los organizadores para esta edición. Y es que para ser honestos, en este lineup encontramos de todo un poco, porque en los distintos escenarios del Vive presentarán Limp Bizkit, Julieta Venegas, Pixies, Black Pumas, Maldita Vecindad, Gary Clark Jr., Banda MS, Mogwai y más actos increíbles.

Este año también podrán disfrutar del Vive Latino desde la comodidad de sus casas

Estamos seguros que la gran mayoría ya tienen todo listo para lanzarse junto a sus cuates, pareja o conocidos al Vive Latino 2022. Sin embargo, también nos queda muy claro que hay quienes no tendrán chance de asistir al Foro Sol para estar presentes en el regreso de uno de los festivales más importantes de nuestro país. Ya sea porque viven en otro estado (o país) o porque aún no les da confianza volver a los conciertos, el chiste es que no asistirán.

Pero no se preocupen, que si ustedes son de los que tenían ganas de caerle al Vive y por alguna u otra razón ya no se armó el plan, les tenemos una excelente noticia. Como lo han hecho desde hace ya un buen rato, los organizadores se rifarán como los grandes transmitiendo en línea lo que pasa en cada uno de los escenarios del festival y lo mejor de todo es que podrán verlo desde la comodidad de sus casas. Tomen nota porque esto seguramente les interesará.

Resulta que a través del canal del Vive Latino en YouTube, podrán seguir algunos de los mejores actos de ambos días, así no tendrán que caerle al Foro Sol y de igual manera, no se perderán nada de lo que pasa en la edición 2022.

Sigue aquí la transmisión EN VIVO del Vive Latino 2022