Will Butler de Arcade Fire lanzará un nuevo disco como solista

Puede que este 2020 no esté siendo un año tan espectacular, pero a nivel musical nos estamos llevando una que otra sorpresa. A mediados de abril, Arcade Fire anunció que estaban trabajando en un nuevo álbum, pues han pasado casi tres años desde el lanzamiento de Everything Now, pero mientras llega a nuestras vidas el buen Will Butler traerá para nosotros un nuevo disco como solista.

Como recordarán, en 2015 el miembro de la banda canadiense decidió emprender una carrera en solitario estrenando el álbum Policy. Más tarde lanzó un disco en vivo llamado Friday Night, desde entonces además de tocar por todo el mundo junto a su hermano Win y los demás integrantes de Arcade Fire, se dedicó a hacer una maestría en Harvard en política pública y a pasar tiempo con su familia.

Will Butler aprovechó la situación para grabar un nuevo álbum

Sin embargo, alguien tan inquieto musicalmente hablando como Will Butler no se podía quedar con las manos cruzadas, mucho menos en estos momentos y en medio de la pandemia. Así que utilizando todos los recursos que tenía a la mano, el músico lanzará un nuevo disco que llevará por nombre Generations, un conjunto de 10 canciones que grabó en el sótano de su casa en Brooklyn.

De acuerdo con Consequence of Sound, Butler comenzó a maquetear estas rolas en la comodidad de su hogar, y afortunadamente le dio chance de grabarlas todas en marzo, justo antes de que la situación con el coronavirus se salió de control. Según el propio músico, Generations es como una novela, desesperante, divertida y un poco épica, que se centra en encontrar su lugar en este momento histórico como músico, padre de familia y persona.

Y para emocionarnos más, también estrenó un nuevo sencillo

Este no fue el único anuncio que Will Butler hizo, pues para acompañar esta increíble noticia también lanzó una nueva rola llamada “Surrender”, la cual no sabíamos que necesitábamos en nuestras vidas hasta que la escuchamos. Se trata de una melodía llena de felicidad donde el músico utiliza solamente instrumentos puntuales, como una guitarra, una batería, un piano y coros.

La letra de esta canción a simple escucha parece ser dedicada al amor, pero Butler explicó que en realidad se trata sobre la amistad y de relaciones que a veces desearíamos poder dejar ir, pero que por alguna razón siguen dentro de nosotros. Además, mencionó que también habla sobre todo lo que podemos hacer por los demás, con poder y dinero o sin ambas, siempre tenemos chance de ayudar a quien más necesita.

Por si esto no fuera suficiente, el miembro de Arcade Fire estrenó el videoclip oficial de esta rola, el cual grabó él mismo. En el video podemos ver algunas escenas de Will tocando en su estudio con otras imágenes intercaladas de un paseo por Brooklyn. Generations, el segundo disco como solista de Will Butler llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 25 de septiembre.

Pero mientras llega ese día, deja lo que estás haciendo y escucha a continuación “Surrender”, el primer sencillo de este nuevo álbum: