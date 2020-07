El tan controversial 2020 nos ha dejado de todo. Ni le vamos a entrar ahí porque ya estuvo. Pero entre todo eso nos ha dejado una montaña de música nueva que nos tiene aferrados a la sanidad mental. Afortunadamente, Zoé es una de esas bandas que no a dejado que la pandemia les afloje el ritmo que tenían en el 2019 y hoy nos presentan una rola más de su próximo disco titulado Sonidos de Karmática Resonancia.

Para seguir con la inercia de un año en el que se llevaron el Grammy estadounidense en la categoría de Mejor Álbum Alternativo Latino por su último álbum, Aztlán, hoy tenemos en nuestros oídos su nueva rola “Fiebre”.

También puedes leer: ZOÉ ESTRENA “SKR” EL PRIMER SENCILLO DE SU PRÓXIMO DISCO ‘SONIDOS DE KARMÁTICA RESONANCIA’

“Fiebre” llega para presentarse como el segundo sencillo de Sonidos de Karmática Resonancia. A mediados de mayo, los rockeros nos regalarían “SKR”, una canción sombría y debrayante. Una que te invita a salir de la cuarentena con tu mente al lugar que vive en la cabeza de León Larregui.

Con “Fiebre” las cosas no cambian. De por sí los ánimos ya estaban a tope porque la banda de Cuernavaca nos mostró un pequeño adelanto hace tres días de lo que ahorita estamos disfrutando en loop. Ahí pudimos escuchar un pequeño verso interesante acompañado de unas melodías tranquilas y envolventes. Al puro estilo de Zoé. Pero ahora tenemos la magia completa.

La canción empieza rápido. Los sintetizadores y la voz de León no se dejan esperar. Pero poco tiempo tenemos que esperar para que el ritmo baje y escuchemos el coro: “No me vas a callar, no me vas a volver un robot”. Sus secuencias nos recuerdan a Reptilectric, pero por aquí Zoé nos da una pausa con melodías más lentas, envolventes y más honestas que nunca.

Después de escuchar “Fiebre” podemos atrevernos a decir que tenemos a un nuevo Zoé. Y lo decimos de la mejor manera posible. Su sonido y sus letras siguen teniendo todo lo que nos ha enamorado por años. Pero como toda gran banda de rock, se siente una búsqueda por experimentar más allá de lo que siempre han hecho. Se siente a un Zoé sin miedo a explorar fronteras sonoras de una forma madura y honesta. Una que cualquier fanático entenderá y gozará como siempre.

Hasta el momento no hay una fecha de estreno oficial de Sonidos de Karmática Resonancia. Sin embargo, ya tenemos dos revelaciones, dos grandes parámetros de lo que vamos a escuchar. Tanto “SKR” como “Fiebre” son experimentales, con melodías suaves pero mensajes profundos. A este ritmo, no nos sorprendería verlos repetir su exitoso año 2019. Disfruten el último sencillo de Zoé: