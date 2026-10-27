Lo que necesitas saber:

El descanso del 2 de noviembre sólo aplica para ciertas personas, pero aún quedan dos días de descanso oficiales para el resto del 2026.

A estas alturas de octubre ya todo es pan de muerto, ofrendas, disfraces y fiestas de Halloween para donde voltees. ¿Apoco no nos caería increíble que el 1 y 2 de noviembre fueran días feriados oficiales?

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Foto: Gobierno de la CDMX.

Pues tenemos malas noticias: Calcula bien tus movidas —y las copas en el Halloween— porque lamentamos decirte que el 1 y 2 de noviembre no son días de descanso oficial en México. Sí, a pesar de ser festividades importantísimas en nuestro país.

¿La razón? Ambos días forman parte del calendario eclesiástico. Los dos días relacionados con el Día de Muertos —que, en realidad, el primero se llama Día de Todos los Santos y el segundo es el Día de los Fieles Difuntos— son celebraciones relacionadas con las principales ramas del cristianismo.

De cuando el Día de Muertos duraba más de un mes y había familias comiendo sobre tumbas
Imagen Pexels

¿Para quiénes sí aplica el descanso del 2 de noviembre?

La envidia que le tenemos a las y los estudiantes de educación básica no es gratis. De acuerdo con el calendario de la Secretaria de Educación Pública, sólo este grupo tendrá descanso oficial el lunes 2 de noviembre.

¡Que se arme el megapuente! El viernes 30 de octubre se suspenderán las clases de educación básica pública por sesión ordinaria del Consejo Técnico. Así que viernes, sábado, domingo y lunes gozarán a lo grande.

¿Y los que chambeamos? El descanso del 2 de noviembre aplica sólo si en tu trabajo se ponen guapos y dan el día de manera voluntaria. ¡OJO! Si decides trabajar no es obligatorio recibir un pago extra, pues no es un día feriado oficial.

¿Cuáles son días de descanso oficial que restan en el 2026?

Si algún día te entra la duda legal, te pasamos un tip: los días de descanso oficial los puedes encontrar en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Aunque el 1 y el 2 de noviembre no son feriados oficiales, la buena noticia es que todavía nos quedan algunos días libres que vale la pena aprovechar antes de que se nos vaya el 2026.

De cuando el Día de Muertos duraba más de un mes y había familias comiendo sobre tumbas
Los muertos regresan cada año para visitarnos y acompañarnos./Imagen Pexels

El próximo descanso oficial es el lunes 16 de noviembre, en conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana. También nos queda el viernes 25 de diciembre por las festividades navideñas, ¡y adiós, 2026!

Recuerda que el 2027 arrancará con el viernes 1 de diciembre como día feriado oficial.

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