Tras su derrota ante Lula da Silva y su intento fallido por anular las elecciones presidenciales de Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, habría escapado a Estados Unidos para buscar el asilo político.

Lo que necesitas saber: Hasta el momento se desconoce el paradero del candidato presidencial de Brasil y los diputados ya presentaron una petición para que se active una Ficha Roja de la Interpol.

Parece que a Flávio Bolsonaro nomás le cayó el veinte de haber perdido las elecciones presidenciales en Brasil y aplicó un ‘patitas pa que las quiero’ para escapar a Estados Unidos… donde recibirá asilo político y hasta reposición de visado de parte del gobierno de Trump.

Flávio Bolsonaro // Foto: Redes sociales.

Flávio Bolsonaro habría escapado a Estados Unidos tras perder elecciones en Brasil

Así como lo leíste. Luego de su derrota ante Lula da Silva y su intento fallido por anular las elecciones presidenciales de Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, habría escapado a Estados Unidos.

Aunque todo comenzó como un rumor, este ha ido tomando fuerza debido a que medios internacionales e incluso el diputado brasileño Mauricio Marcon habrían confirmado la huída.

“Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, declaró el legislador.

De acuerdo con información extraoficial, el candidato presidencial habría cruzado la frontera de madrugada hacia Argentina usando su identificación y posteriormente abordando un vuelo privado con destino a Estados Unidos.

Incluso se maneja que Flabio habría viajado acompañado de su esposa e hijas con la intención de solicitar asilo político de la administración de Donald Trump.

Flávio Bolsonaro // Foto: Redes sociales.

Una investigación en su contra… y la solicitud de la Ficha Roja de Interpol

Apenas un día antes de su supuesta fuga, el Supremo Tribunal Federal le canceló sus pasaportes, prohibiéndole salir del país.

¿El motivo? Enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero, corrupción y desvío de fondos relacionados con el financiamiento de una película sobre su padre (tan solo una de sus tantas polémicas).+

De hecho, ese mismo día, Bolsonaro había publicado un video en redes sociales en el que aseguraba quedarse en su país para “organizar la oposición” y seguir con la demanda para anular las elecciones.

Sin embargo, algo hizo que cambiara de decisión. Quizá fue que su propio partido terminó reconociendo los resultados electorales y terminaron por quitarle su apoyo político.

Sea como sea, hasta el momento se desconoce su paradero y los diputados ya presentaron una petición para que se active una Ficha Roja de la Interpol.

Foto: Shutterstock

Gobierno de Trump otorgará visado

Y parece ser que el gobierno de Donald Trump recibirá con los brazos abiertos a Flávio, pues de acuerdo con información compartida por Reuters, Estados Unidos le daría la reposición de su visa para permitirle el ingreso al país.

“El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos”, señaló un alto cargo de la administración bajo anonimato.

De hecho, se dice que la intención del presidente estadounidense es evitar la misma “persecución política” a la que se habría enfrentado el expresidente Jair Bolsonaro. Habrá que seguir al pendiente de toda la situación.