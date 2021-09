Moción del día de síndica de Naucalpan: “Tráeme mi calzón”

Debatir temas de trascendencia política “a raíz” es algo que no se puede permitir la síndica de Naucalpan, Sandra León Hernández, por ello, en plena sesión del cabildo interrumpió con tan importante petición.

“Tráeme mi ropa, mi calzón”, fue la impostergable petición con la que la susodicha (representante del PAN, por cierto) interrumpió una reciente sesión del cabildo mexiquense. “Y ciérrame la puerta porque yo tengo frío”, agrega la síndica en el video compartido por Salvador Zaragoza.

Obviamente, la síndica fue una victima más de estas épocas en las que las reuniones laborales por vías digitales dejan al descubierto detalles íntimos. Como era de esperarse, luego de escucharse tan particular petición, comenzó la cábula interna entre varios de los asistentes a la reunión digital, mientras que la que dirigía la sesión tuvo que hacerle notar a León que ya se sabe que le gusta andar “a pelo”.

“Sandra, se escuchó todo lo que comentabas”, le señaló la moderadora de la sesión, Claudia Oyoque, a la síndica de Naucalpan, a lo que la panista sólo respondió con el clásico “perdón, perdón… una disculpa”.

"Tráeme mi ropa, mi calzón, todo para vestirme. Ciérrame la puerta porque yo tengo frío": Sandra León, tercera síndica de Naucalpan en sesión de Cabildo. Pasa en zoom, pasa en la vida real. pic.twitter.com/olVLD8px83 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) September 9, 2021

Pero bueno, la síndica mexiquense no es la única política que ha dejado que el respetable comience a imaginar detalles íntimos por cosas que dejan ver mientras están, acá, dándole duro a la chamba. Por ejemplo, ahí está el caso del analista y ex candidato a la dirigencia de Morena, Gibrán Ramírez, quien durante su participación en el programa Es la hora de opinar fue interrumpido por una mujer no muy cubierta que digamos.

Caso más descaradote lo protagonizó el diputado Juan Emilio Ameri, quien no sólo olvidó apagar en el micrófono o la cámara, sino que enfrente de ella se puso a fajonear con su pareja. Por esta situación, el legislador argentino fue suspendido.

“Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que, en el marco de las asistencias de manera presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa”, señaló el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Dejando a políticos de lado, más memorable el caso del comentarista deportivo, Héctor Huerta, quien durante la transmisión del programa Futbol picante dio elementos para que el público entendiera que en casita, efectivamente, estaba picosón el asunto.