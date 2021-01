Critican a Gibrán Ramírez por confirmar que gana un ‘sueldito’ de 70 mil pesos mensuales

*A Samuel García le gusta esto* Ayer una publicación del portal Emeequis convirtió en tendencia a varios conductores del Canal Once, tales como Gibrán Ramírez, Lorenzo Meyer Cossío, Estefanía Veloz, John Ackerman, y Sabina Berman, quienes ganaron sueldos de hasta un millón de pesos anuales por sus programas en el canal.

De acuerdo con la publicación, Gibrán Ramírez ganó 1 millón 354 mil 385 pesos en el 2020 por conducir el programa “De buena fe”, que se trasmite una vez a la semana a través del canal de televisión pública. Si bien él fue quien percibió una mayor cantidad de dinero, sus compañeros de canal no se quedaron tan atrás.

Gibrán Ramírez y otros conductores de Canal Once fueron criticados por sus sueldos anuales

Emeequis indicó que, luego de una revisión en el sitio Compranet, comprobó que durante el 2020 Sabina Berman, John Ackerman y Lorenzo Meyer Cossío percibieron sueldos de casi medio millón de pesos por semestre. En el caso de Estefanía Veloz, el sueldo total de la abogada fue de 867 mil 063 pesos por “realizar entrevistas, notas y reportajes”.

La noticia causó enojo en redes sociales, pues muchos consideraron que los supuestos sueldos de los conductores (que se pagan del erario público) eran excesivos. De hecho Marco Levario Turcott, director de la Revista Etcétera, a través de un video posteado en redes sociales acusó a Gibrán y compañía de ser los chayoteros de la 4T.

.@CanalOnceTV pagó un millón de pesos al año a: Ackerman @JohnMAckerman

Gibrán Ramírez @gibranrr

Sabina Berman @sabinaberman

Estefanía Veloz @EstefaniaVeloz

Lorenzo Meter @DrLorenzoMeyer Su labor es hablar bien del gobierno. Esos sí son chayoteros. pic.twitter.com/AOoucYHedl — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) January 2, 2021

Y él se quiso defender al desmentir dicha información

La polémica creció y se convirtió en una tendencia de internet. Aunque muchos de los implicados no dijeron nada al respecto o se limitaron a pedir a Emeequis que investiguen los sueldos de otros conductores de Canal Once, fue Gibrán el único que se animó a comprobar sus ingresos quincenales. Una idea que pudo no ser la mejor de todas.

Y es que Gibrán Ramírez tomó su cuenta de Twitter para negar que gana un millón de pesos por conducir “De Buena Fe” a la semana. “Su acusación y el TT en que inventan que tengo un salario de un millón es simplemente ridículo y por eso nadie sensato les cree”, mencionó al afirmar que todo se trata de una campaña orquestada por parte de los conservadores.

Su acusación y el TT en que inventan que tengo un salario de un millón es simplemente ridículo y por eso nadie sensato les cree. Es en realidad una campaña orquestada porque los conservadores no pueden con la crítica frontal en @DeBuenaFe. En el tuit de abajo mi cobro quincenal — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) January 3, 2021

Pero de alguna manera terminó por confirmarla

La cosa es que en un segundo tuit, donde explica que el sueldo percibido fue por cobro de servicio y hasta destacó la buena audiencia que tiene su programa televisivo, Gibrán publicó una captura de pantalla de su última quincena en la que le depositaron la nada pequeña cantidad de 35 mil 698.46 pesos. Con lo que dio a entender que mensualmente percibe 71 mil 396.92 pesos.

Haciendo cuentas, si multiplicamos esa cifra por los 12 meses del año tenemos que Gibrán Ramírez ganó 856 mil 763.04 pesos en el 2020. Una cifra bastante cerca del millón de pesos y que, después de impuestos y otros pagos de la vida adulta, seguro lo dejan con uno de los ‘suelditos’ de los que Samuel García tanto habla.

1. Mayor audiencia que el grueso de programas de análisis. Eso explica su campaña pagada

2. No es salario, sino cobro de servicio. Quincena más reciente.

3. El Once paga servicios a politólogos que no creen en la 4T y que militan hasta con Claudio X, como María Amparo. Pluralidad pic.twitter.com/LETAv3xXle — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) January 3, 2021

Ahora, considerando que el Observatorio Laboral de México –de acuerdo con las cifras actualizadas del primer trimestre del año pasado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI–, dio a conocer que los periodistas y comunicólogos ganan un sueldo promedio mensual de 12 mil pesos, como que se entiende un poco la molestia de muchos.

Y si a eso le agregamos los recortes que el gobierno federal ha hecho durante su administración, pues con mayor razón. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Ustedes qué opinan sobre esta polémica? 🤔