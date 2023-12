Lo que necesitas saber: Cada estado de la República tiene requisitos con detalles distintos, pero no es obligación estar casado o casada para adoptar

Uno de los más grandes mitos sobre la adopción en México, es que no es posible hacerlo sin estar casado. Pero casos como el de Bismharck Rogelio prueban que no es así. Se convirtió en papá soltero tras adoptar un bebé del DIF de Baja California.

Sí se puede adoptar un bebé sin estar casado en México / Foto: DIF Baja California

Bismharck Rogelio se convirtió en papá soltero al adoptar un bebé

El propio DIF de dicho estado compartió la noticia mediante una publicación en sus redes sociales.

“Hoy Bismharck Rogelio conoció al amor de su vida, tuvieron su primera convivencia de acogimiento pre adoptivo en un ambiente lleno de amor y la ilusión de un gran futuro que les espera”.

Además de ese bonito mensaje, acompañaron el post con fotos del buen Rogelio lleno de emoción cargando a su bebé. Obviamente su caso se viralizó y se llenó de mensajes felicitándolo.

¿Entonces sí se puede adoptar en México pese a no estar casado o casada?

Aunque el caso de Bismharck Rogelio se ha viralizado precisamente por ese mito de que en México no es posible adoptar si no estás casado o casada, la realidad es que las leyes y requisitos no mencionan lo anterior.

De acuerdo con el portal Justia México, una persona puede adoptar sin estar casado o casada en México siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Tener por lo menos 25 años de edad.

Ser 17 años mayor que el adoptado.

Acreditar que tiene medios bastantes para proveer subsistencia, educación y cuidado a la persona que pretende adoptar.

Que es persona apta y adecuada para adoptar.

Acreditar que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse.

Cada estado de México tiene su legislación sobre la adopción

Algunos de los requisitos pueden variar de acuerdo al estado de la República donde se pretenda adoptar un bebé, pero el acta de matrimonio sólo se debe entregar en caso de estar casado o casada, no como obligación.

La Ley de Adopciones de Baja California, por ejemplo, señala que:

“Tiene capacidad para adoptar toda persona mayor de veinticinco años, en pleno ejercicio de sus derechos; ya sean cónyuges, concubinos o libres de matrimonio, siempre que sea lo más favorable y benéfico para el adoptado, atendiendo en todo momento al interés superior de la niñez”. Por eso le fue posible a Bismharck Rogelio adoptar un bebé.

Lo mismo sucede en otros estados como Guanajuato o la CDMX. Revisamos por acá los requisitos y en Guanajuato se pide acta de matrimonio sólo en caso de que la persona que desee adoptar esté casada. En CDMX no es un documento que sea necesario entregar.

Ahora bien, una cosa es una cosa y la otra, otra. Esto no significa que sea fácil adoptar en México. Los requisitos antes enlistados vienen muy resumidos, pero a la hora de hacer los trámites que sí son obligatorios, la situación cambia mucho.

