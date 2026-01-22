Lo que necesitas saber: El mismo día en que los agentes detuvieron al niño de 5 años, también detuvieron a un estudiante de 17 años.

Las detenciones de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están subiendo de nivel… pues hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo: la detención de un niño de tan solo 5 años.

Agentes del ICE detienen a niño de 5 años // Foto tomada de redes sociales.

Agentes del ICE detienen a niño de 5 años y lo utilizan como “carnada”

No, no leíste mal. Resulta que el pasado 20 de enero, agentes del ICE detuvieron en Minnesota a un niño de tan solo 5 años y a su padre, y los trasladaron a un centro en Texas.

Pero caso no termina ahí… pues, después de detenerlos, un agente sacó al pequeño del vehículo, lo llevó a la puerta de su casa y lo usó como “carnada” para ver si había otras personas. Esto es lo que más ha causado enojo e indignación en las personas.

Y como era de esperarse, las autoridades negaron la versión de que el ICE usó al niño como “cebo” y alegaron que cuando los agentes se acercaron al padre, él escapó y abandonó a su hijo, así que no tuvieron otra que permanecer con el pequeño.

Nuevamente hay cosas que no cuadran. Como el hecho de afirmar que el padre se encontraba conduciendo y, al ver a los agentes, huyó a pie… o las fotos y videos que muestran cómo el padre fue detenido a unos cuantos metros de su casa y no al intentar “escapar”.

Política migratoria de Trump no se detiene… incluso si son menores de edad

Lo más alarmante de toda esta situación es que la política migratoria de Trump hará todo lo posible para detener a personas inmigrantes, incluso si son menores de edad…

Y es que, tristemente, este no es el primer caso en el que el ICE detiene a un niño. El mismo día en que los agentes detuvieron al niño de 5 años, también detuvieron a un estudiante de 17 años.

Incluso, hace un par de semanas, agentes de migración detuvieron a una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, cuando se dirigía a su escuela. Todo apunta a que la detención de menores de edad en Estados Unidos están lejos de terminar.