Aguas con el nuevo método de secuestro exprés en la CDMX

Mucho ojo con esta historia. Hace unos días una pareja sufrió de un secuestro exprés estando en una banca del Parque Hundido, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo que le contaron a Reforma, tres hombres supuestamente de la Unión Tepito les quitaron sus pertenencias y hasta les vaciaron las cuentas bancarias.

Una pareja sufrió de un secuestro exprés en Parque Hundido

Las víctimas explicaron a Reforma que aproximadamente a las 15:30 horas del viernes 6 de octubre tres hombres se aparecieron y se identificaron como integrantes de la Unión Tepito.

Les dijeron que estaban haciendo una “limpia” por un supuesto cártel colombiano y que la pareja parecía extranjera.

En un periodo de tiempo de 30 minutos y enfrente de todas las personas que pasaban por el lugar, los hombres armados les quitaron una computadora, un reloj inteligente, sus celulares y además les vaciaron las cuentas bancarias.

La cosa es que después del asalto y del secuestro exprés, porque no los dejaban ir, la pareja pidió ayuda y llamaron a los servicios de emergencia.

Los policías los subieron a una patrulla y les dieron una buena paseada en la zona para ver si podían encontrar a los responsables, cosa que por supuesto no pasó.

Finalmente los policías recibieron un llamado de disparos cerca de Teatro Insurgentes, por lo que los bajaron y se fueron para ver si se trataba de los asaltantes.

Detuvieron a dos jóvenes que presuntamente coincidían con los asaltantes y cuando la pareja les dijo que no eran ellos, la discusión comenzó a ponerse ruda y los policías quisieron llevarse a una de las víctimas detenida.

“El hombre se asustó porque los elementos policiales utilizaron las mismas palabras que sus verdugos, quienes una y otra vez les repetían durante el atraco que no se trataba de un delito, “que no les querían quitar nada” y que sólo revisaban que no eran del cártel, cuando, en realidad, los despojaron de dinero y sus pertenencias“, se lee.

Todo terminó en que uno de los policías amenazó a la pareja con que si decía algo le iba a ir peor porque lo tenían localizado y grabado. México mágico.

