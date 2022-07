Alcalde de Oaxaca se casa con ‘Princesa Lagarto’ como parte de una tradición

Nuestro México es tran grande y bello, que seguro nos sorprenderíamos al conocer ciertas tradiciones. Así nos pasó por acá al ver que el alcalde de San Pedro Huamelula, Oaxaca, se casó con ¿un lagarto?

Pues sí, resulta que como parte de un ritual que ya tiene unos 230 años de vida, el alcade de dicho municipio allá en Oaxaca, contrajo nupcias con una lagarto hembra. Tal cual, el animal estaba vestido de novia mientras que el señor llevaba su mejor traje.

Pero antes de empezar a emitir juicios o algo más, conozcamos el motivo de la mencionada tradición. Sucede que por allá está por iniciar la temporada de lluvias, y dicho ritual es visto como una ceremonia para la fertilidad.

De acuerdo con información de El Universal, el ritual es conocido como “chontal e ikoots”, y simbólicamente representa una relación entre el ser humano y la naturaleza. El alcalde encarna al señor principal del pueblo chontal de San Pedro Huamelula, mientras que la lagarto simboliza a la hija del reino ikoots (San Mateo del Mar).

La tradición de que el alcalde se case con un lagarto se realiza año con año, y este 2022 fue el pasado 30 de junio cuando se llevó a cabo la peculiar boda. Todo como parte de las fiestas patronales de Huamelula en honor a San Pedro Apóstol.

“Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, pedirle a la naturaleza que no nos falten las lluvias, que no nos falten los alimentos, que haya peces en el río; que las cosas se pidan con ese amor para que Huamelula no sufra”, indicó el alcalde previo a su boda con la ‘Princesa Lagarto’, en un video compartido por la agencia Reuters.