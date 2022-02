Ambientalista de Perú se casa con el mar: “Me comprometo a seguir creando conciencia”

Un señor que desde hace rato necesita un abrazo… o que tiene demasiado amor, que hasta para el mar tiene. Ahí depende cómo lo vean, el caso es que el ambientalista Richard Torres anunció su compromiso con las vastas aguas con revolcón (de olas) garantizado.

“Me comprometo a seguir creando conciencia, me comprometo a seguir llevando este mensaje de paz al mundo, me comprometo a seguir defendiendo a la Mama Cocha y sus recursos marinos hasta el final de mis días“, fueron las dulces palabras que Richard Torres ofreció durante su enlace matrimonial con las saladas aguas del mar.

De acuerdo con el comunicado difundido en la página Facebook del actor y ambientalista, la boda con el mar se da a un mes de la amolada que le puso la empresa Repsol a las aguas de la playa Makaha de Costa Verde, en Lima, esto luego del derrame de petróleo calificado como “el peor desastre ecológico” acontecido en la capital peruana, en los últimos tiempos.

“Exijo que Repsol se haga cargo por los 6000 barriles de petróleo que han destruido un ecosistema invaluable y vital, el daño es irreversible ha pasado un mes y no existen soluciones sostenibles, nuestra denuncia también es para que todos los humanos paremos está ola de violencia en contra de la naturaleza pues es nuestro único hogar y tenemos que respetar y proteger con urgencia”, señaló ante medios, luego de la boda con el mar.

Ante representantes de medios, organizaciones ambientalistas, invitados y uno que otro curioso que fue a tomar el sol y se encontró con la curiosa boda, Richard Torres ofreció semillas, flores, aguardiente, y “las sagradas hojas de coca como pago y símbolo de agradecimiento al mar”.

“El actor nacional después de darle el sí al Mar, le dio un beso y con ayuda de los surfistas ingresó al mar dándose un chapuzón, en medio de la algarabía, sellando así este insólito y sublime matrimonio nunca antes visto en el mundo”, agrega el comunicado difundido por el feliz novio marino.

Antes de que empiece la esperada cábula (de hecho, en redes lleva rato que comenzó), cabe señalar que el propio ambientalista aclaró que esto nomás se trató de un performance simbólico-teatral con el que trató de visibilizar el pedido de auxilio qué necesita el mar, así como sus habitantes, ante lo que el considera como una total indiferencia de parte de las autoridades y de la población.