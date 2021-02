“Tienes pegue”: Alcalde lanza comentarios machistas a empleada que denunció acoso sexual

¿Te ha pasado que quieres resolver un problema pero sólo lo empeoras más? Eso mismo le sucedió al alcalde Serio Quezada Mendoza, pues metió las dos (y bien metidas) al tratar de mediar una denuncia de acoso sexual que hizo una trabajadora del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, contra uno de sus colaboradores.

La conversación entre el alcalde y la mujer que hizo la denuncia de acoso sexual

El caso salió a al luz el pasado viernes 5 de febrero, gracias a un audio difundido por Grupo Reforma, donde podemos escuchar una conversación entre el Alcalde, la mujer que hizo la denuncia (identificada como Diana) y su presunto agresor, Efraín Martínez Íñiguez (director municipal de Padrón y Licencias en Tototlán).

Resulta que la mujer buscó el apoyo del alcalde por el acoso y hostigamiento sexual que sufrió de parte de Efraín Martínez. Sin embargo, en el audio queda claro que Sergio Quezada minimiza el problema y prácticamente le dice que ella debe entender que eso es normal por ser atractiva.

“Así vestidita te ver hermosa, te ves guapísima. Cómo te ha de disfrutar tu marido (…) Eres muy bonita y tienes pegue, yo sé que lo tienes (…) A veces iba y te veía y ¡ay! Soy hombre y se siente, ¿estamos de acuerdo? Al menos yo cuando veo una mujer muy femenina, es como si viera un pinche carro deportivo, te quedas de ¡ira nomás que chulada!”, fueron algunas de las frases que el alcalde de Tototlán dijo durante la conversación.

Pidió que todo quedará entre los tres y se resolviera con una disculpa

Pero lo peor es que, además de lanzarle esa clase comentarios, trata de convencerla de que todo el asunto del acoso sexual quede entre los tres, pues más adelante le indica que un juicio sería algo muy complicado y finalmente Efraín, el hombre acusado, “es una pieza que también le sirve”.

“Si él te hubiera violado y hubiera habido cosas más delicadas… ¡Ay no!, olvídate mija, ¡con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, porque no llegamos a eso”, le comenta. “Yo creo que todos tenemos derecho a una oportunidad. Pero bueno, en este caso tú tienes la última palabra. Yo no involucraría a más gente”, dice, antes de proponer que todo se solucione con una disculpa por parte del señalado.

Chécate a continuación la conversación completa:

Sergio Quezada ya ofreció disculpas por sus comentarios

Bueno, como notaste, el alcalde de Jalisco no hizo más que empeorar todo y sus comentarios se viralizaron rápidamente. Por ello, no le quedó de otra más que salir a ofrecer disculpas en sus redes sociales.

“Quiero hacer de su conocimiento que efectivamente conocí de una denuncia presentada ante el órgano de Control Interno, por una probable conducta inapropiada de las denominadas como acoso sexual, cometida por un superior jerárquico en contra de una empleada del gobierno municipal”, expresó el alcalde en su cuenta de Facebook.

Sergio Quezada confirma que él convocó a la reunión de conciliación con la finalidad de resolver el asunto sin llegar a términos legales, pero asegura que no cuenta con la capacidad necesaria para mediar este tipo de situaciones y pues fue por eso que se le salió de las manos.

“Únicamente contaba con la voluntad que en ese momento prevalecía de llegar a una conciliación”, menciona. “Lamento profundamente el vocabulario que utilicé pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona y mucho menos de una autoridad municipal”.