Lo que necesitas saber: La alcaldesa pidió, además, medidas cautelares: quería censurar la entrevista en la que el medio Voz y Testimonio hablan de ella.. pero el Instituto Electoral de Querétaro ya la bateó. Sobre las disculpas públicas, tendrá que decidir el Tribunal Electoral.

¿Pensaban que el caso de “Dato Protegido” iba a servir para que funcionarios públicos la pensaran antes de irse contra la prensa? Pues no… y ahí está la alcaldesa de Cadereyta de Montes, en Querétaro, para demostrar que no hay temor, aún cuando las autoridades no ven delito.

Así es: en primera instancia, la queja de la alcaldesa no procedió, pero ya apeló... acusando que las autoridades correspondientes dieron “una interpretación parcial y totalmente a modo”

Alcaldesa acusa que se puso en duda su capacidad para el cargo… por hablar de su licenciatura inconclusa

De acuerdo con Proceso, la alcaldesa Astrid Alejandra Ortega (de extracción morenista, por cierto) acusa que periodistas del medio Voz y Testimonio cometieron violencia política de género… así que, por ello, exige una disculpa pública.

Nomás una, no tantas como a “Dato Protegido”, pero que dure 27 minutos. Según el portal de investigación periodística, la alcaldesa de Cadereyta de Montes ya logró que el Instituto Electoral local ya diera entrada a su denuncia y esta se encargará de turnar el asunto al Tribunal Electoral.

Alcaldesa de Cadereyta de Montes y Layda Sansores / Foto: Facebook/AstridOrtegaV

Según la denuncia que presentó desde el 19 de septiembre, Astrid Alejandra Ortega asegura que el periodista Oscar Alberto Alcázar y el ciudadano David Iván Fabela la atacaron –con elementos de género– para entorpecer sus funciones, poniendo en duda sus capacidades para el cargo que desempeña.

¿Pues qué dijeron o qué?

Bueno, además de la forma en que se está administrando el gobierno de Cadereyta de Montes, Alcázar y Fabela comentaron lo que desde hace semanas tienen en el foco: el grado académico de la alcaldesa… no tiene ni la licenciatura, cuestión que llevó a solicitar a la funcionaria aclarar públicamente su grado de estudios.

En su momento, la alcaldesa no hizo una aclaración formal, sino en redes. Según Ortega, nunca se ha ostentado como licenciada y ningún documento oficial tiene tal título: sólo su nombre.

Alcaldesa de Cadereyta de Montes y Claudia Sheinbaum / Foto: Facebook/AstridOrtegaV

“Les arde el rabo que alguien como yo, mujer, joven, madre autónoma, feminista, de clase trabajadora, disruptiva y sin título les haya venido a poner en la torre a sus negocios y privilegios”, exclamó la alcaldesa.

Sobre la denuncia en su contra, el medio Voz y Testimonio acusa “desigualdad”: el juez sólo da unos cuantos días para presentar pruebas… cuando, quizás, sería la denunciante (o sea, la alcaldesa) la que debería probar que se cometió violencia de género en su contra.

Por otra parte, el medio asegura que lo único que hicieron fue leer el comunicado que ella publicó: “acusa que somos vulgares y la estamos violentando (… ) por decir ‘les arde el rabo’… pero fue lectura de su misma publicación, textual”.