Lo que necesitas saber:
El diputado citó a los aficionados en la Cámara de Diputados el viernes 22 de mayo a las 10:00 horas.
Y en la sección de “Cállese, hombre horrible”… nuevamente el diputado Ricardo Monreal intentando encajar, esta vez con los amantes del futbol. Porque sí, ahora resulta que todos los fifas tienen una cita con él y nada más y nada menos que en la Cámara de Diputados. Aquí nada de intercambiar estampitas afuera de Bellas Artes bajo el solazo.
Bueno… pues este 22 de mayo, Monreal organizó un intercambio de estampas del Mundial para todos aquellos que todavía siguen buscando el Messi, el Cristiano o esa holográfica imposible que ya parece patrimonio nacional.
Así que si tú todavía no logras completar tu álbum, esta podría ser tu oportunidad.
Aunque, siendo honestos, si tienes un Messi o un Cristiano repetido, tal vez ya convendría cambiarlo por un terreno o mínimo por un mes de renta. La situación está complicada.
Todo esto surgió luego de que el diputado compartiera un video en TikTok invitando a la gente al intercambio en San Lázaro, algo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Y es que, aceptémoslo, a Monreal le encanta subirse a cualquier tendencia que vea pasar. Tantito algo se hace viral y él ya anda intentando conectar con la chaviza.
Pero a todo esto surge una gran duda, ¿para cuándo organiza una para completar mi álbum de One Direction? Digo, ya entrados en confianza.