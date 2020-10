“Alcancías rateras”: Estudiantes de Jalisco denuncian que máquinas de transporte público no dan cambio

Este domingo pasado, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Jalisco, y una más virtual frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que inicien una investigación por las máquinas de transporte público que no dan cambio.

¿Por qué los estudiantes denuncian que las máquinas no dan cambio?

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, señaló que, al no recibir respuesta del gobierno del estado, decidieron presentar una denuncia ante la FGR porque las máquinas de transporte público de la Zona Metropolitana no dan cambio y además, aseguraron, no pagan impuestos.

Sí, por medio de su cuenta de Twitter, comentó: “Al día de hoy en Jalisco van más de 138 millones de pesos acumulados en las Alcancías Rateras. Si el gobierno de Jalisco no nos ha dado respuesta, espero que la FGR sí lo haga. Venimos a denunciar que además de quedarse con ese dinero no pagan impuestos por él“.

¿Cómo está eso de que acumulan más de 130 millones de pesos?

De acuerdo con Armenta, estas “alcancías rateras” acumulan hasta 138 millones de pesos; dinero que se ha acumulado desde que la tarifa del transporte público de Jalisco aumentó de siete a nueve pesos con 50 centavos. Entonces, explica, que los usuarios al pagar con monedas de 10 pesos, y al no dar cambio las máquinas, éstas se quedan con el sobrante con el que suman esa cantidad.

Por otra parte, por medio de una grabación que también compartió en sus redes sociales, el dirigente de la Federación de Estudiantes cuestionó al secretario de Transporte del estado, Diego Monraz Villaseñor, sobre la adquisición de estas máquinas que no dan cambio, por el pago de impuestos del excedente y el lugar al cual llegan todos esos recursos.

“Lo hemos dicho y lo repito, el sistema de transporte público es un derecho y no es un negocio”, apunta finalmente el presidente de la FEU sobre las denuncias que realizaron por evasión fiscal y delincuencia organizada.