Alfonso Romo deja Presidencia pero seguirá siendo “enlace con sector privado”

“Lo importante no es el cargo, sino el encargo”

El presidente también agregó que Alfonso Romo es de su visión, de que lo que realmente importa es el encargo y no el cargo, y luego añadió que él lo seguirá apoyando: “Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”.

Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 2, 2020

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador indicó que nunca olvidará que Alfonso Romo fue el primero de los empresarios en adherirse al “movimiento de transformación”.

Alfonso Romo critica a la 4T