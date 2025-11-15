Lo que necesitas saber: Alicia Matias Teodoro falleció el 13 de septiembre, tres días después de la explosión de la pipa.

Alicia Matias Teodoro, esa valiente abuelita que sacrificó su vida por salvar a su nieta durante la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, será reconocida de manera póstuma con una medalla al honor. La misma Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX lo confirmó.

Aunque la premiación tendrá que ser hasta que la pequeña Jazlyn Azuleth, nieta de Alicia, regrese de su tratamiento. La pequeña se encuentra en el Hospital Shriners para niños de Texas, Estados Unidos.

Alicia Matías Teodoro, su nieta y el oficial Sergio Soriano / Imagen @MrT0uchemx

Gobierno de la CDMX entregará medalla de honor a Alicia Matías

Alicia Matias Teodoro falleció el 13 de septiembre, tres días después de la explosión de la pipa. Las quemaduras en el 90% de su cuerpo impidieron que pudiera recuperarse. Sin embargo, su historia quedará en el recuerdo de miles de mexicanos que nos conmovimos con su sacrificio.

Y para reconocerla de manera pública, recibirá una medalla de honor de parte del Gobierno de la CDMX. Será entregada a su familia en una ceremonia que se organizará en semanas próximas, hasta que su nieta pueda estar presente.

“Recordamos, la valentía de Alicia Matías Teodoro, quien con un amor inmenso y una gran valentía, protegió a su nieta, aún a costa de su propia vida. Su gesto es un símbolo de fuerza y humanidad, un testimonio de valor que permanecerá en nuestra memoria y en esta ciudad”.

“Cuando regrese su nieta, Jazlyn Azuleth, se entregará una medalla póstuma y estaremos haciendo un encuentro con doctores y enfermeras que han seguido participando en apoyo a las víctimas“. Aseguró la jefa de gobierno.

De acuerdo con Brugada, la insignia ‘Yaotl’ que significa guerrero, se entregará a las personas que arriesgan todo para proteger y salvar vidas en la Ciudad de México, como Alicia Matías.

Medalla de Honor / Fotografía @ClaraBrugadaM

Aquella imagen de Alicia cargando a su nieta entre las llamas para salvar su vida, fue una muestra de puro amor con el que logró salvar la vida de la pequeña. Lamentablemente, Alicia ya no pudo reunirse con la pequeña, pero estamos seguros que su historia no será olvidada.