¿Así o más dramático? Más, siempre se puede más y si no creen, chequen las cremotas que Alito Moreno le echó a sus tacos, en respuesta a la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche.

“Estoy dispuesto a todo, hasta dar mi vida, por defender a México y no permitir que instauren una dictadura”, aseguró el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, en mensaje difundido en sus redes sociales.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Ayer, minutos antes de que Layda Sansores compartiera un nuevo audio de Alito Moreno en su programa La Hora del Jaguar, el fiscal de Campeche, Renato Sales, solicitó al Congreso quitarle su fuero a Alito Moreno. Esto, para investigar al susodicho por enriquecimiento ilícito.

La respuesta del priista ante tal solicitud fue digna de guion de El Vuelo del Águila (en honor a Manuel Ojeda) o cualquier dramón histórico lleno de melcocha: “me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, advirtió el heroico Alito Moreno.

Así como ya lo dijo “n” cantidad de veces – cada que le sacan un audio nuevo (aunque la Fiscalía campechana aseguró que la solicitud de desafuero nada tiene que ver con dichos audios) – el flamante líder del PRI acusó que este nuevo movimiento en su contra es porque le ha dicho que no a todas las propuestas de Morena. Me han pedido “acordar en lo oscurito”, aseguró el priista. Y la respuesta siempre ha sido “un rotundo no”.

“Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país”, agregó.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Alito Moreno adelantó que se dejará hacer lo que dispongan las autoridades correspondientes, ya que – como buen priista – es respetuoso de las instituciones… claro siempre y cuando éstas lo favorezcan, digo, se manejen bajo el marco legal. Y ahí es donde ya previendo que muy probablemente le va a caer la voladora:

“De Morena lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio. El peor sexenio de la historia de México”, dijo el desmemoriado líder del PRI.

Ah, por cierto, ayer en el audio difundido por Layda Sansores se puede escuchar a Alito Moreno, supuestamente, negociando entrevistas con el dueño de Grupo Fórmula para, según, golpear a la ya entonces muy golpeada candidata de Morena a la gubernatura de León, Clara Luz. Esto en 2021.