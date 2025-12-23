Lo que necesitas saber: Alito Moreno achaca las dos últimas derrotas a hacerle caso a la gente, la cual asegura que los partidos ya están desgastados. Ya no lo harán.

Las próximas elecciones presidenciales estarán bien arrabaleras y un adelantito nos lo da el flamante presidente nacional del PRI, Alito Moreno, quien de una vez descarta que su partido vaya a poner un candidato ciudadano… qué son esas mama$%&/()s dice: lo que quiere la gente es “alguien que resuelva”… o sea él.

PRI presenta denuncia contra integrantes de Morena // X:@alitomorenoc

“Ya nos dieron dos madrizas; una tercera no. Inventos no”: Alito Moreno

“La gente lo que quiere hoy es quien resuelva los problemas del país. Esto no es de buenas personas… no porque nosotros no lo seamos, lo somos”, aclaró, pero señaló que ya está demostrado que lo que la gente quiere en el poder es a alguien oje… alguien que llegue a reacomodar al país.

“En el 18 nos dieron una chinga y en el 24 una supermadriza. Así de claro. Perdimos todo”, señaló Alito Moreno sin mencionar los nombres de los candidatos presidenciales que impulsó su partido, o sea, José Antonio Meade y Xóchitl Gálvez que, pues valieron pa’ pura mad%&/e, pese a tener cara de buena gente.

El PRI y las elecciones del Poder Judicial // X:@alitomorenoc

Otra cosa que Alito Moreno omitió señalar es que, en una de esas dos madrizas que Morena le acomodó a su partido y toda la oposición, fue con él como líder nacional del PRI… cosa que él no pudo (o no quiso evitar). Pero bueeeeno, él destacó que, aún sin un candidato emanado de su partido, millones de personas votaron a favor del PRI… imagínense lo que será con él u otro militante…

Mejores que yo no hay, “a las pruebas me remito”, dice presidente del PRI

El PRI no va a ir con “otro invento” al 2030, advirtió el líder nacional del tricolor. “Aquí se necesita una gente profesional”, puntualizó… para después elevarse a sí mismo, claro, apuntándose como el perfil “más mejor” para las próximas elecciones presidenciales.

“Esto no es de querer ser candidato, hay que ganar, y eso se construye”, señaló Alito, presumiendo que él todas las elecciones en las que ha participado, todas las ha ganado. “Que me digan que otros son mejores que yo; a las pruebas me remito, empezando por el currículum”.