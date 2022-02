“Ya llegará el momento de hacer cuentas”: La amenaza de Palazuelos contra quienes lo “difaman”

Mucho ojo con estas declaraciones… En una entrevista para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, el precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, se aventó una declaración medio extraña.

Afirmó que todas las declaraciones e información que se ha dicho y publicado en su contra se trata de un guerra sucia para que no llegue a la gubernatura y que él está anotando todo lo que “esas gentes” dicen y que ya ajustará cuentas cuando sea gobernador.

¿A qué se refiere?

“Mira, te voy a decir una cosa. A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamandome y que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando y ya llegará el momento cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas“, dijo.

No entiendo cómo no es escándalo esta amenaza como promesa de campaña que hace quien pretende gobernar el estado más peligroso del Sureste, sobre todo para periodistas. Es intolerable este nivel de normalización. pic.twitter.com/yv5d1ukOKP — Carla Escoffié (@kalycho) February 4, 2022

¿Amenazas de Roberto Palazuelos?

Hace unos cuantos días hablamos de la historia de Albina Amador, una mujer que emprendió una demanda laboral contra Roberto Palazuelos e incluso fue a prisión por dos años. Ella explicó que fue despedida de uno de los hoteles del empresario luego de que descubrió y denunció la contaminación que el hotel vertía hacia el mar.

Pero además, reveló que en los negocios del empresario la comida se reciclaba.

En este sentido, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, afirmó que es gravísimo que Palazuelos amenace con un “ajuste de cuentas” a una mujer que defendió sus derechos laborales.

Recordemos que hace unos días, Palazuelos afirmó que demandaría a la periodista Lydia Cacho por difamación luego de que fue señalado por ser parte de una red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum.

La investigación, de 2015, reveló que el empresario formaba (o forma?) parte de un grupas que se dedicaba a sacarle jugo a Tulum y no de las mejores formas.