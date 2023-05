Aunque muchos apoyan cada que alguien arremete contra AMLO, aquí vale la pena recordar que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está acusada de genocidio por muertes reportadas durante las protestas en contra de su mandato…

Pero bueeeeeno, pese a lo anterior, Boluarte hace dos semanas acusó que el presidente de México es quien tiene pinta de querer imponer un régimen dictatorial… y eso se le recordó ayer a nuestro cabecita de algodón… y que se prende:

“Yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo (…) Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo”, señaló AMLO en su mañanera de ayer, 15 de mayo.

AMLO reaparece en las mañaneras / Captura de pantalla

Para atizarle más al asunto, el reportero le indicó al mandatario que Dina Boluarte criticó que, hasta la fecha, México no ha entregado la presidencia de la Alianza de Pacífico, la cual ya le corresponde a Perú. Al respecto, AMLO dijo que la susodicha va a tener que esperarse sentada, porque eso no pasará. Así se lo dijo:

“No le puedo yo entregar nada, porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú”.

AMLO ha agarrado valor para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, ya que no es el único que considera que Boluarte llegó y se ha mantenido en el poder en Perú de forma incorrecta. En el mismo sentido se han pronunciado los presidentes de Colombia y Chile… y bueno, eso sin contar el electorado de Perú que, según López Obrador, apenas el 10% respalda a Dina Boluarte.

Gobierno de Perú responde a AMLO

No tardó en llegar la respuesta de los paisanos del Chorrillano Palacios. En pronunciamiento leído por la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, pa’ pronto se calificó a AMLO de “injerencista” (como si Boluarte no hubiera hecho lo mismo al decir que López Obrador tiene aires dictatoriales… ni a cuál irle, pues).

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México, quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el ex Presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, y la sucesión legítima y constitucional de la señora Presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, que ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional”.

Gervasi acusó que AMLO agarra el tema de la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte nomás como “cortina de humo” para ocultar los problemas de gobernabilidad que hay en México… lo cual sólo acaba por obstaculizar los planes que varios gobiernos tienen con dicha alianza, para, junto con la OEA, crear un solo bloque.

Y así va la disputa entre los gobiernos de Perú y México, ¿a quién le van o, de plano, ni a cuál irle?