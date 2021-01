“También el servidor público tiene derechos”: Dice AMLO de López-Gatell tras fotos en la playa

Luego de que se difundiera que Hugo López-Gatell se dio chance de tomar unas vacas en una playa de Oaxaca, a pesar de que el propio funcionario recomendara a la población no salir de casa, si no era necesario —en medio del alto número de hospitalizaciones en CDMX y el despapaye en el registro para la vacunación en el que se ha colado personal que no está en hospitales COVID—, las fotos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llegaron a la mañanera. ¿Qué dijo AMLO?

Cuestionado en la mañanera de este 4 de enero, el presidente respondió que este rollo debe ser aclarado o abordado por el propio Hugo López-Gatell, pero de paso aprovechó para más o menos decir que como subsecretario de Salud se merecía un buen descanso, después de la chamba que ha llevado a cabo durante la pandemia.

“Ha estado trabajando bastante”, opinó #AMLO sobre las vacaciones del subsecretario Hugo López-Gatell en playas de #Huatulco . pic.twitter.com/DT45UZoDy4 — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) January 4, 2021

“Ha estado trabajando bastante, muy intenso”: AMLO sobre López-Gatell

Aquí las palabras de AMLO:

“Hay que preguntarle a él por la tarde, yo lo que puedo decirles en abono a la conducta del doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, es un muy buen servidor público, un profesional, eso es lo que puedo comentar y pues ya su situación en lo personal, aunque es un asunto público, prefiero que él sea quien lo explique“.

De acuerdo con AMLO, se debe reconocer lo que la Secretaría de Salud, en este caso Hugo López-Gatell, ha hecho durante este tiempo, también porque los funcionarios están “muy lampareados, muy observados”.

“Qué bien que hay ese escrutinio público, pero también el servidor público tiene derechos. Entonces, vamos a ver qué dice Hugo“, concluyó Andrés Manuel López Obrador.

En redes, las fotos del subsecretario generaron cuestionamientos en cuanto a su responsabilidad como funcionario, ya que en medio de la crisis y el punto más álgido de la pandemia de COVID-19 —teniendo la campaña de vacunación y a dos de las entidades más importantes en Semáforo Rojo por el alto número de hospitalizaciones—, el subsecretario optó por tomar sus vacaciones en una playa de Oaxaca, estado que está en Semáforo Naranja.

Del otro lado de la moneda, otros defendieron al subsecretario y su derecho a descansar en las playas de Oaxaca.

Sólo como dato extra, varios tuiteros y tuiteras compararon esta situación con el caso del exministro de Finanzas de Ontario, Rod Phillips, quien presentó su renuncia luego de que se supo que se había ido de vacas al Caribe, simulando que estaba en Canadá, atento a las restricciones sanitarias.

Más tarde, Phillips reconoció su error, afirmando que “viajar en la época navideña fue una decisión equivocada” y terminó por disculparse.

En el caso de México, como dijo AMLO, habrá que esperar a la confe vespertina para conocer el posicionamiento de López-Gatell.