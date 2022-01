AMLO nuevamente ofrece asilo político a Julian Assange

En su mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo de invitado especial al líder de la oposición en Reino Unido, Jeremy Corbyn… y, bueno, una cosa llevó a la otra y, en lugar de hablar del documental Get Back, refrendó a México como posible lugar de asilo para Julian Assange.

¿Habría algún problema con Estados Unidos? En teoría no, pero eso quizás lo sabremos muy pronto, ya que –recordemos– el ofrecimiento de asilo político al fundador de WikiLeaks hecho por AMLO se da a unas semanas de que los gringos ganaron una apelación que tenía detenida la extradición del susodicho, a quien buscan para procesarlo por espionaje y delitos informáticos.

A pregunta de uno de los reporteros presentes en la mañanera de ayer, 3 de enero, AMLO refrendó el ofrecimiento de asilo hecho a Julian Assange hace poco más de un año, cuando todavía estaba en la Casa Blanca Donald Trump.

Según recordó el presidente López Obrador, aparte del ofrecimiento de asilo, también hizo llegar al mandatario estadounidense una carta para pedirle no pasarse de lanza con el hacker australiano… pero ninguna de las dos cosas tuvo respuesta.

“Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara. Ya ven que a finales de los gobiernos en Estados Unidos pueden los presidentes hacer uso de esta facultad. Pues envié esa carta; no tuvo respuesta”.

Así que va de de nuevo: “Refrendo compromiso de México de cumplir ofreciendo el asilo y solicitando al gobierno de Estados Unidos una actitud humanitaria”, señaló AMLO.

De acuerdo con López Obrador, México daría asilo a Julian Assange como muestra de solidaridad y humanismo, dado que está enfermo y, además, como muestra de la política exterior que maneja el país.

Existe “una reglamentación en el sentido de que el que recibe el beneficio del asilo va a actuar con respeto a, primero, las leyes de nuestro país y también no podría intervenir en asuntos externos. Entonces, no representa ningún peligro Assange en México”, agregó el presidente… nomás para dejar claro que, en teoría, no hay ninguna contradicción entre ofrecer asilo al fundador de WikiLeaks y su política de no intervencionismo (con la cual se libra de opinar de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo).

Hasta el momento no hay respuesta de Julian Assange o los representantes legales de éste. Recordemos que Assange está ante las puertas de una eventual extradición a Estados Unidos, luego de que fue apelada la suspensión de mandarlo a suelo norteamericano, la cual estaba basada en el supuesto de que si Assange es extraditado, eso afectaría su salud mental… incluso habría riesgo de suicidio.

La defensa de Assange advirtió que apelará dicha apelación. Y, mientras tanto, Assange está en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.