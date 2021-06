Y ahora desde Francia: Le Monde señala “hiperpresidencia” de AMLO

Poquito después de la portada de AMLO que publicó The Economist, la atención de medios nacionales, tuiteros y tuiteras se posó en un texto de Le Monde, que habla de la “hiperpresidencia” ejercida desde Palacio Nacional en contexto de las elecciones de este 2021.

La publicación de Le Monde, periódico francés, salió ayer pero hasta la noche del 1º y la mañanita de este 2 de junio su contenido ha hecho ruido en redes. ¿La razón? Pues, porque se trata de un medio internacional que ha puesto sobre la mesa el discurso de AMLO en las elecciones y la desacreditación del órgano electoral mexicano, o sea, el INE.

Jamais un président mexicain n’avait autant discrédité les autorités électorales. Le bras de fer engagé par Andres Manuel Lopez Obrador (« AMLO ») électrise la campagne des méga-élections législatives et locales prévues le 6 juin. https://t.co/ughrVQCqhC

— Le Monde (@lemondefr) June 1, 2021

Le Monde señala “hiperpresidencia” de AMLO

“Nunca un presidente mexicano ha desacreditado tanto a las autoridades electorales. El enfrentamiento entablado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) electrifica la campaña de mega-elecciones legislativas y locales programadas para el 6 de junio. ‘Sólo estoy ejerciendo mi libertad de expresión’, insiste AMLO, acusado de violar su deber de confidencialidad por el INE. El interesado denuncia la ‘parcialidad’ del INE a favor de su oposición”.

Con estas líneas, el corresponsal de Le Monde, Frédéric Silaba, expone que AMLO ha construido una hiperpresidencia ante la los contrapoderes, que igual ha generado un buen de críticas porque (la Presidencia) se perfila más bien a la autocracia o el régimen de una sola persona pues.

El texto hace un balance del proceso electoral más grande en la historia del país, pero en contexto también de los desacuerdos que AMLO ha tenido con el INE, las desacreditaciones que el presidente hace, desde las mañaneras, contra el Instituto y el supuesto de la no intervención de Presidencia en las elecciones —ordenada por ley pero que en cada mañanera se desafía.

Al igual que la portada de The Economist, el texto de Le Monde ya es tendencia en redes y ha sido compartido por la comunidad tuitera, mientras que desde Palacio Nacional AMLO declaró que esto sucede porque el día de la votación esta cerca.

“Que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada, eso puede ser polémico, calienta, pero no pasa a mayores y eso es parte de la política, de la democracia, de la pluralidad, de que no todos pensemos igual y de las libertades. Una vez que pasen las elecciones del domingo va a bajar todo, pero no es por el resultado, sino porque siempre es así en México y en cualquier país del mundo, en vísperas de las elecciones, se encienden las pasiones”.

Si quieren echarle un ojo al texto ‘Au Mexique, l’«hyperprésidence» de’ «AMLO» élctrise la campagne électorale’ (En México, la hiperpresidencia de AMLO electriza la campaña electoral), AQUÍ puedes checarlo.