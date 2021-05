“No sorprende ideología, sino virulencia”: Ebrard responde a The Economist

Harrrrrrrrto se comentó la portada con la que ayer salió The Economist para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y bueno, fuera de polémicas tuiteras, el gobierno federal ya tiene un posicionamiento oficial respecto a la mentada portada. Éste llegó por vía del canciller Marcelo Ebrard.

“A unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido”, señala Ebrard en el texto compartido por medio de sus redes sociales. “La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”.

En la carta, el canciller reclama que, a pesar de que hace algunas semanas se reunió con el editor internacional de The Economist y le planteó el proyecto económico, político y social de AMLO, nada de eso se reflejó en los artículos que ahora fueron publicados. “El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos”, lamenta Ebrard.

En los artículos del nuevo número de The Economist, señala el titular de la SRE, se insinúa que los millones de mexicanos que dieron la victoria presidencial a AMLO están equivocados. Que lo chido es ir en contra de él. “La portada de hoy es la síntesis de la exasperación”, apunta Marcelo Ebrad. “Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean”.

Por si no han tenido oportunidad de echarle ojo, ayer The Economist salió con una portada en la que se asegura que AMLO es el “falso mesías”. Ya, en el contenido de la revista, se acusa que el presidente pone en riesgo a la democracia, por lo que los votantes deberían de ponerle un freno a al que califican como “un presidente hambriento de poder”.

“El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes”, apunta The Economist en un artículo sin firma, en el que se agrega que los inversionistas están en constante incertidumbre ante “los caprichos presidenciales”. Prueba de estos “caprichos” son los recortes presupuestales, los ataques a instituciones y las recientes declaraciones sobre el Banco de México.

Pues “dirán misan”, pero para Ebrard lo escrito por The Economist es reflejo de que la falla de las élites en entender a López Obrador, es decir, nomás se dedican a plantear un escenario político y económico desolador. Con ello, “pierden de vista que, si bien la economía mexicana, al igual que la del resto de los países, sufrió los estragos de la pandemia, crecerá alrededor del 6% este año, sin haber contratado deuda, manteniendo las finanzas sanas y con números históricos de Inversión Extranjera Directa”.