Lo que necesitas saber: A pesar de lo que revelan los archivos de Epstein, no hay nuevas denuncias formales contra los famosos mencionados

Nuevos archivos del caso de Jeffrey Epstein fueron revelados este 30 de enero, dejando revelaciones que pueden considerarse nuevas, aunque en realidad vienen siendo confirmación de todo lo que ya se ha venido hablando durante años.

Multimillonarios de todas las clases, industrias y niveles tuvieron alguna relación con Epstein, lo que sugiere que pudieron participar en sus delitos sexuales con menores de edad. Pero hasta ahora no se les comprueba nada ni hay acusaciones penales; sólo es eso, la sospecha.

Por eso cada nombre que se menciona en los archivos de inmediato se gana la mirada del mundo, y en los últimos, los más embarrados fueron Bill Gates, Donald Trump y Elon Musk.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

¿Qué revelan los nuevos archivos del caso Epstein?

Ojo, bien podrían ser los últimos archivos que se publiquen: “La publicación de hoy marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia y el cumplimiento ante el pueblo estadounidense”, dijo el fiscal general adjunto Todd Blanche, según cita la BBC.

Por ello es que agarran mayor importancia y vamos de una con los detalles de cada uno.

Bill Gates y una enfermedad en los archivos de Epstein

Correos de julio del 2013 enviados desde la cuenta de Jeffrey, hablan de que el magnate de Microsoft habría contraído una enfermedad de transmisión sexual por relacionarse con “chicas rusas”.

Se hace mención a que Bill Gates ha mantenido en secreto la enfermedad, así como sus relaciones extramaritales, y que Epstein le habría ayudado con medicamentos para tratarse, algo de lo cual se queja. También se menciona que por esas fechas terminó su amistad.

“Estas afirmaciones, de un disgustado y comprobado mentiroso, son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegaba para tender una trampa y difamar”, declaró un portavoz de Bill Gates a la ya citada BBC.

Foto: justice.gov.

Elon Musk quería ir a la isla de Epstein

Elon Musk se ve embarrado de una forma más directa, pues un correo de 2012 escrito por él mismo, muestra que tenía ganas de ir a la famosa isla de Epstein.

“¿Cuándo será la fiesta más loca en tu isla?”, le preguntó Musk a Jeffrey, además de ponerse de acuerdo con él en otro correo de 2013 sobre visitar la isla, aunque no hay dato alguno sobre que efectivamente haya ido ni que haya participado en algún delito.

Ese pequeño mensaje, no obstante, contradice todas las versiones de Elon Musk cuando se le preguntaba por el caso. Primero dijo que ni topaba a Epstein, después que sí, que una vez lo invitó a su isla pero él se negó. Bueno, parece que el interesado en ir era él.

¿Qué dice Elon Musk sobre esto? Pues se hizo la víctima. Dice que los medios se equivocan por darle tanta atención a la revelación de los archivos, en lugar de pedir que haya más arrestos o al menos acusaciones penales. “Hasta que veamos al menos un arresto, esta publicación parcial de los archivos de Epstein no significa nada”, escribió en X.

Calificó su aparición en los archivos como “una distracción”, sin explicar como por qué o para qué quería ir a la isla de Epstein.

Foto: @elonmusk

Donald Trump recibió muchas denuncias por abuso sexual de denunciantes “no creíbles”

Acá lo más grave, y oh sorpresa, es Donald Trump el involucrado. Los nuevos archivos de Epstein revelan que recibió múltiples denuncias por abuso sexual en la línea del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas.

Una de las denuncias señala que una chica de entre 13 o 14 años fue obligada a practicarle sexo oral a Trump y que lo mordió al hacerlo, por lo que fue golpeada. Tanto el Presidente de Estados Unidos como Epstein habrían abusado sexualmente de ella.

También se recibió el testimonio de una joven que atestiguó como Epstein llevaba chicas que luego eran “subastadas” por Donald Trump en fiestas a las que se refieren como “Calendar Girls”.

Se llevaban a cabo en la mansión de Mar-a-Lago y en su campo de Golf en Florida, según las denuncias.

El asunto acá es que esas denuncias fueron descartadas, pues según las investigaciones, venían de denunciantes “poco creíbles” por tener antecedentes penales o problemas con sustancias ilícitas, además de que la mayoría fueron anónimas. No ofrecieron pruebas ni información verificable, y por eso no las tomaron en cuenta.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Y finalmente el príncipe Andrés

El príncipe Andrés es otro de los famosos cuyos nombres se repiten una y otra vez en los archivos de Epstein. Fue uno de los más embarrados en la publicación previa a la de este 30 de enero, y ahora aparece en muchas de las casi 180 mil fotos reveladas.

Y de nuevo, aunque no se le acusa de nada, en varias de esas fotos aparece con mujeres mucho más jóvenes que él, mismas cuyas identidades no se conocen ni se muestran sus rostros, algo que se hace para proteger a víctimas de abuso sexual.

El Príncipe Andrés en los archivos de Epstein

No sabemos si fueron los últimos archivos revelados sobre Jeffrey Epstein, pero totalmente de acuerdo con que ojalá sirvan de algo y, quien sea culpable de algún delito, caiga.