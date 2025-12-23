Lo que necesitas saber: Jeffrey Epstein murió en 2019, pero el caso sigue vigente a partir de las preguntas sobre cómo una red de tal magnitud pudo operar por 20 años.

Han pasado 6 años desde la detención de Jeffrey Epstein y las preguntas sobre el caso de la red de trata de personas —mujeres jóvenes y adolescentes menores de edad— siguen vigentes, entre otras cosas por los cabos que las mismas autoridades han dejado sueltos.

Y que han permitido el desarrollo hasta de teorías de conspiración desde el movimiento de derecha MAGA (Make America Great Again) que ha apoyado a Donald Trump.

Foto: Departamento de Justicia.

O la exigencia de transparencia y, por lo tanto, de justicia por parte de las víctimas del pederasta.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Jeffrey Edward Epstein era un gestor de fondos —es decir, se dedicaba a administrar el dinero de distintos inversionistas en lo que conocemos como cartera de activos o acciones y bonos.

Si bien arrancó su carrera en un banco de inversión, después fundó su propia firma hasta trabajar con clientes millonarios.

Foto: justice.gov.

Además de construir una fortuna, Epstein tejió una red de contactos con altos perfiles de la política, economía, cine, televisión, música y hasta intelectuales no sólo en Estados Unidos.

(Sin embargo, hasta 2025 sigue sin estar claro cómo forjó su fortuna, si bien recibió ayuda de varios multimillonarios en sus inicios).

2005

En 2005, comenzaron las primeras investigaciones contra el gestor de fondos por delitos sexuales en contra de niñas y adolescentes.

La familia de una niña de 14 años denunció a Epstein por abuso sexual en su casa de Palm Beach en Florida.

A partir de esta denuncia se revelaron más casos de abuso perpetrados por Epstein.

Aunque 3 años más tarde, en 2008, llegó a un controvertido acuerdo con la Fiscalía del sur de Florida, dirigida en ese momento por el fiscal Federal Alex Acosta, quien en 2017 se convirtió en secretario de Trabajo de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump.

Foto: justice.gov.

¿Por qué fue controvertido? Porque pese a declararse culpable de cargos estatales por “solicitar” a una menor de edad prostituirse —no fueron federales, lo que permitió una sentencia reducida— el millonario pasó poco más de un año en prisión con distintos tipos de concesiones.

Además de que el acuerdo fue pactado en secreto, es decir, sin avisar a las víctimas que iban sumando sus denuncias a la investigación.

Después, en 2016, Acosta fue cuestionado por esta decisión y esto respondió: “Me dijeron que Epstein ‘pertenecía a la Inteligencia’ y que lo dejara en paz”.

Declaración que abrió una puerta más a las teorías de conspiración en torno a Epstein —en este caso sobre si él era un agente de los servicios de Inteligencia, aunque la actual fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi dice que no tiene información de ello.

2009

Ante esta resolución, una de las víctimas identificadas con el seudónimo de Jane Doe 102 presentó una demanda civil contra el pederasta y Ghislaine Maxwell.

La acusación iba contra la pareja por reclutamiento y explotación sexual cuando ella era menor de edad.

Con los años, Jane Doe reveló su identidad y fue una de las denunciantes que impulsó con fuerza una denuncia penal en contra de Epstein y Maxwell.

Virginia Giuffre acusó a Maxwell de reclutarla para Epstein. Y a ambos por explotación sexual. Entre los señalados por Giuffre está el príncipe Andrés de Inglaterra.

Foto: justice.gov.

En 2025, Virginia Giuffre murió por suicidio, pese a que años atrás —por si pasaba algo— aseguró que no tenía intenciones suicidas.

2019

En 2019, Jeffrey Epstein fue detenido por tráfico sexual de menores de edad vía una segunda denuncia penal.

Ese mismo año supimos que se quitó la vida mientras estaba en prisión y las investigaciones seguían su curso.

Durante todo ese tiempo también era de conocimiento público sus relaciones con políticos como Bill Clinton, Donald Trump o el príncipe Andrés de Inglaterra.

El tráfico de menores de edad no sólo involucró a Estados Unidos. De acuerdo con una investigación de la oficina del senador Ron Wyden, Epstein llegó a traficar mujeres jóvenes y niños de países como Turquía, Turkmenistán, Rusia o Bielorrusia.

Un resumen del caso de la red de trata de personas de Epstein

De este historial se desprenden, por lo menos, 3 investigaciones que sirven como brújula para seguir el caso de la red de trata de personas (explotación, prostitución, esclavitud, trabajos forzados) de Epstein:

Contra Ghislaine Maxwell, cómplice, reclutadora y expareja de Epstein.

Sobre el suicidio de Epstein, mientras se llevaba a cabo la investigación por tráfico sexual en 2019.

O la denuncia que la familia de una niña de 14 años presentó ante la Fiscalía de Florida.

Las 3 investigaciones fueron cerradas

En el primer caso, en 2021, Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por el reclutamiento y tráfico de adolescentes. Aunque en la actualidad, la empresaria busca cambiar su sentencia.

En la segunda investigación, en 2025, el FBI concluyó y confirmó que la causa de la muerte de Jeffrey Epstein era suicidio.

Foto: justice.gov

Todo en medio de las preguntas acerca de cómo fue posible que el pederasta atentara contra su vida mientras estaba bajo custodia de las autoridades.

Y el tercer caso, como les contamos, terminó un arreglo secreto entre Epstein y la Fiscalía de Florida.

¿Qué son los archivos de Epstein?

Básicamente, son todos los documentos (fotografías, videos, recopilación de testimonios de víctimas y testigos, objetos confiscados en las redadas en las propiedades de Epstein) recopilados en las investigaciones que las autoridades (el FBI) hicieron sobre el pederasta.

Se trata de las investigaciones de las denuncias de 2005 y 2019. Y pese a que los casos —tanto el segundo penal como la misma muerte de Epstein— fueron cerrados, se exige transparencia del proceso de investigación.

¿La razón? Quedan preguntas sobre cómo el millonario llegó a operar una red de trata de personas en Estados Unidos y el extranjero, con apoyo de quiénes y si estaba bajo las órdenes de quién o… quiénes.

De esta manera, el Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre de 2025 una ley que ordena al Departamento de Justicia publicar los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein.

Si bien en distintos años se han publicado documentos sobre Epstein y Maxwell, lo cierto es que todavía se desconocen las respuestas a las preguntas hechas acá arriba.

Y en esta ocasión la información llega en un momento clave: la segunda presidencia de Donald Trump, quien prometió revelar los archivos, aunque ya en el poder se echó para atrás.

En febrero de 2025 se publicó una primera tanda de los archivos desclasificados y en diciembre de este mismo año, la segunda.

Aunque estas entregas han sido fuertemente cuestionadas porque no hay un contexto claro. O mucha de la información está testada.

Además de la proliferación de fotografías de Bill Clinton, pero no de Donald Trump —cuya foto desapareció y reapareció entre los archivos de Epstein conocido como el archivo 468—, pese a que ambos eran conocidos por su relación con el pederasta.

¿Quiénes están relacionados?

Ghislaine Maxwell

Empresaria, socialité, hija del millonario y dueño de medios de comunicación Robert Maxwell y expareja de Epstein, Ghislaine fue declarada culpable de: tráfico sexual, conspiración para cometer tráfico sexual y trata de personas.

Cargos desglosados en 5 delitos en un caso llevado a la corte por 4 de las víctimas de Epstein y Maxwell, explotadas entre 1994 y 2004.

Jean-Luc Brunel

También en 2019, la Fiscalía de París abrió una investigación contra Epstein, a partir de un testimonio de 2011 que acusó al pederasta de abuso y trata de tres menores de entre 15 y 18 años.

En el caso estuvo relacionado el excolaborador de Epstein, Jean-Luc Brunel, fundador de dos agencias de modelos en Francia y Estados Unidos.

Acusado de violación, en 2019 Brunel fue detenido y encarcelado en París. Aunque en 2022 fue hallado sin vida en su celda, a causa de suicidio.

Las preguntas

Medios internacionales como El País o The New York Times o la BBC han seguido de cerca este caso de red de tráfico de personas.

Varios exponen las preguntas hechas por acá sobre cómo Epstein pudo manejar y hacer crecer esta red de trata de personas durante 20 años, además del posible encubrimiento o apoyo financiero.

¿De qué manera Epstein mantuvo una isla privada —las islas Vírgenes de Estados Unidos, Little St. James y Great St. James— en el Caribe, donde ocurrían los abusos y delitos, de acuerdo con testimonios sin la intervención de las autoridades para investigar?

En medio de la falta de información para responderlas, han surgido teorías de la conspiración que alimentan la versión de una supuesta lista de clientes de Epstein, aunque en 2025 la Fiscalía General de Estados Unidos concluyó que no existía.

Por lo pronto, 2025 termina con la publicación de una segunda parte de los archivos de Epstein que pueden consultar en este enlace del Departamento de Justicia.