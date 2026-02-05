Lo que necesitas saber: Las declaraciones de ambos están previstas para el 26 y el 27 de febrero y todavía no se sabe si serán públicas o no.

La tensión política en Estados Unidos sigue aumentando debido a los archivos del caso Epstein… y es que tan solo unos días después de que Bill y Hillary Clinton aceptaran testificar, la exsecretaria de Estado exigió que sea una audiencia pública y televisada.

Hillary Clinton // Foto: Facebook.

Hillary Clinton exige audiencia pública y televisada sobre el caso Epstein

Tanto el expresidente Bill Clinton como su esposa Hillary han aparecido en informes y testimonios que los relacionan con Epstein. Aunque todo escaló luego de que se iniciaron procedimientos penales contra ambos por no asistir a sus declaraciones.

Ya sin otra opción, los Clinton aceptaron testificar… aunque ahora la exsecretaria de Estado exigió que sea en una audiencia pública y televisada.

Hillary y Bill Clinton // Foto: Facebook.

¿A qué se debe esta petición?

Los términos de la declaración habían sido acordados desde el martes 3 de febrero con el presidente del Comité de Supervisión… aunque, según Hillary, en el último momento habría agregado el requisito de grabar en video los testimonios.

Esto habría ocasionado el enojo de la esposa de Bill Clinton y su petición de declaraciones públicas mediante redes sociales.

“Si quieres esta pelea, hagámosla… en público. Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí”, compartió en sus redes sociales.

Hillary Clinton // Foto: Facebook.

Relación entre la familia Clinton y Jeffrey Epstein

Desde la semana pasada que se liberaron más de tres millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, algunos políticos y millonarios se han visto involucrados.

En el caso de los Clinton, las autoridades buscan esclarecer sus vínculos y comunicaciones que pudieron haber llegado a tener con Epstein… aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades.

En fin, las declaraciones de ambos están previstas para el 26 y el 27 de febrero y todavía no se sabe si serán públicas o no.

Y por cierto, Bill Gates está pasando por una situación similar que los Clinton… aunque en su caso, parece estar más involucrado de lo que dice estar.