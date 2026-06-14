Ariana Grande contra la Casa Blanca: el reclamo por usar sus canciones en videos sobre redadas migratorias

Lo que necesitas saber: Ariana Grande se ha manifestado en varias ocasiones en contra de las políticas migratorias de Trump y de ICE.

No le gustó mucho el ‘chistesito’: Porque Ariana Grande se volvió a pronunciar en contra de las políticas migratorias de Donald Trump; así es, una vez más lo vuelve a hacer, no importa cuándo leas esto.

Y es que el problema inició cuando la Casa Blanca decidió utilizar una de sus canciones de Ariana para un video relacionado con las redadas migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Luego de eso, la cantante usó su cuenta de TikTok para dejar bien clara su postura respecto al tema e hizo saber que no le gusta que su música sea vinculada con videos que —de acuerdo a su criterio— respaldan acciones represivas en contra de los migrantes.

Foto: @arianagrande | shutterstock

“¡No uses mi música en relación con esta barbarie!”

Porque sí, esto tiene contexto, pero esta polémica dio comienzo luego de que la cuenta oficial de la Casa Blanca publicara un video con fotografías en donde se puede ver a los agentes de ICE realizando arrestos y colocando esposas a diversos migrantes y de fondo, la canción de ‘Bye’, rola de Ariana Grande.

En la publicación aseguran que con esta redada Trump había conseguido “la frontera más segura de la historia”.

Y la respuesta de Ariana no tardó mucho en llegar, pues la artista empezó a llenar los comentarios del video con un mensaje que ha replicado en muchas ocasiones, que es el no estar de acuerdo con el uso que le dan a sus canciones.

“Por favor, no uses mi música en relación a esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. Que se joda ICE”, comentó la famosa cantante en la publicación.

Más tarde, después de los comentarios de Ariana Grande, usuarios en redes informaron que la canción fue eliminada del video original, aunque la publicación sigue apareciendo.

Foto: Redes sociales

No es la primera vez que Ariana Grande se pronuncia en contra de ICE

Como se mencionó en un principio, Ariana Grande no está de acuerdo con las políticas migratorias de Trump y esto lo ha manifestado en distintas ocasiones.

Incluso se sabe que ha compartido recursos legales, así como información para apoyar a migrantes, y también difunde mensajes políticos en distintas plataformas digitales.

En una de sus participaciones en los Globos de Oro, salió con un pin con la leyenda “ICE OUT” como parte de una señal de protesta en contra de las autoridades migratorias.

Por último, la intérprete de ‘Into You’ forma parte de una larga lista de cantantes que no están conformes con el uso que Trump le da a sus canciones y que las usen sin una autorización previa, además de no convivir con estos ideales.