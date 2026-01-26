Las supuestas razones por la que Ariana Grande no fue nominada a los premios Oscar 2026

Lo que necesitas saber: Votantes anónimos de la Academia habrían dado a conocer las supuestas razones por la que Ariana Grande no fue nominada a los Oscar 2026.

El pasado jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló los nombres de las y los nominados para la edición número 98 de los Premios Oscar. Una lista que (pueden ver por acá), como bien se pudieron dar cuenta, dio mucho de qué hablar por grandes ausencias.

Lista de nominados a los Oscar 2026 / Foto: Cinemática / Especial

Ariana Grande no recibió nominación a los Premios Oscar 2026

Y no, no lo decimos porque Guillermo del Toro no estuvo nominado a ‘Mejor Director’ o porque ‘Sinners’ ya se convirtió en una de las películas más nominadas en la historia. Más bien nos referimos a la ausencia de Ariana Grande en la lista de nominados al Oscar 2026.

Los fans de la cantante estadounidense se sacaron de onda al ver que ni ella ni Cynthia Erivo fueron nominadas por sus papeles de Glinda y Elphaba en la secuela ‘Wicked: For Good‘. Algo que consideraron como un gran desaire por parte de la Academia.

Ariana Grande no recibió una nominación al Oscar 2026 por ‘Wicked for Good’. Foto: Wicked película vía Facebook

Y fueron varias las razones por las que los votantes no la eligieron

Sin embargo, parece que ya salió el peine y se dieron a conocer las supuestas razones por la que ni Ariana ni Cynthia figuraron en la lista de nominados a los premios Oscar. Y sí, todo parece indicar que fue por algo más allá de la química que hay entre ambas actrices más allá de la pantalla grande.

Según el canal de televisión NewsNation, votantes anónimos del Oscar explicaron que una de las razones por las que no votaron por Ariana Grande fue porque consideraron que esta segunda película no funcionó tan bien como la primera.

Cynthia Erivo. Foto: Wicked película vía Facebook

Una de ellas fue no aparecer tanto tiempo en pantalla con Cynthia Erivo

“La película no fue tan buena. Las dos tienen una química increíble en pantalla, pero pasaron la mayor parte de la película separados“, supuestamente dijo un un votante anónimo a NewsNation al afirmar que la falta de escenas entre Ariana y Cynthia juntas fue la razón principal.

Aunque la cosa no paró ahí, ya que otros votantes se sinceraron más y mencionaron que una de las razones también fue el comportamiento que Ariana Grande tuvo con Cynthia Erivo durante la gira de prensa de ‘Wicked For Good’.

Votantes anónimos de la Academia habrían dado a conocer las razones por las que Ariana Grande no fue considerada para los premios Oscar 2026. Foto: Wicked Película vía Facebook

E irónicamente, la dinámica de Ariana Grande fuera de cámaras con ella

“También me decepcionaron por completo sus presentaciones promocionales. Inquietaron a mucha gente y, en su afán por parecer auténticas, dieron la impresión de estar haciendo cosplay“, dijo otro votante de la Academia al respecto.

Aparentemente, la relación entre ambas actrices incomodó a más de un miembro de la Academia, quienes no entendían muy bien la dinámica que Grande y Erivo tenían en entrevistas o eventos de alfombra roja. Así que decidieron no nominarlas para evitar que la cantante tuviera otra crisis de ansiedad y Cynthia Erivo tuviera que ir al rescate.

“https://twitter.com/wickedmovie/status/2011831181508264298/video/1”

Pero afirman que todo fue porque la secuela de ‘Wicked’ no fue tan buena

Aunque la razón principal fue que ‘Wicked For Good’ no fue tan buena para los votantes, estas declaraciones obviamente ya dieron de qué hablar en redes sociales, donde muchos le dan la razón a miembros de la Academia y otros cuestionan por qué las nominaciones al Oscar se basan en cosas que no tienen que ver con las películas en sí.

¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvieron razones válidas para no nominar a Ariana Grande a los Oscar 2026 o llevaron el asunto de una forma muy personal?