El candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana ya se da por perdedor en la contienda electoral de ayer, 3 de junio… y, fiel a su campaña, no de una manera muy decorosa: para empezar, acusa elección de Estado.

Al reconocer que las tendencias no lo favorecen (apenas inició el PREP y ya estaba notablemente por debajo de Manolo Jiménez, de la coalición PRI-PAN-PRD), Guadiana responsabilizó al todavía gobernador de Coahuila de haber metido mano en los comicios… “elección de Estado”, según el hombre que en pleno debate quiso ir a hacer pipí.

Foto: Armando Guadiana vía Facebook

“[Fue] una elección de estado y responsabilizamos al gobernador Miguel Riquelme”, acusó Armando Guadiana, agregando que, pese a ello, no impugnará el resultado de la elección.

“Nosotros vamos a respetar la ley. El candidato del PRI tiene una ventaja grande, pero qué mal todo lo que hicieron para inhibir el voto”, lamentó Guadiana, tras acusar la supuesta elección de Estado.

Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila / FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Lenin y Mejía fueron “mercenarios y traidores”, dice Guadiana

Luego de la “pintoresca” conferencia de prensa que se echó para reconocer el triunfo de la oposición en la elección de Coahuila, Armando Guadiana también acusó a los candidatos que, fuera de la coalición de Va por México, le quitaron votos: Lenin Pérez del Partido Verde y Ricardo Mejía del PT.

Según el morenista, Lenin Pérez sirvió de “mercenario” a los intereses del gobernador Riquelme (quien habría orquestado la “elección de Estado”, según)… mientras que el exsubsecretario de Seguridad y candidato del PT, Ricardo Mejía, “traicionó” a la Cuarta Transformación.

Ricardo Mejía y Mario Delgado / Foto: RicardoMejiaMx

Por otra parte, aunque el Partido Verde días antes de la elección declinó a su favor, Guadiana señaló a éste de haber frenado su camino a la victoria. En entrevista con El Financiero, el candidato derrotado aseguró que, de haber iniciado su candidatura en la tradicional coalición Morena-PT-Partido Verde, otra cosa hubiera resultado ayer.

“Debió haber iniciado (la candidatura) en unidad, la falta de unidad, tanto con el Partido del Trabajo con el Verde (…) si hubiera existido al inicio, las cosas hubieran tenido otro cariz”, lamentó Armando Guadiana.

“Me voy a tomar unas vacacioncitas…”

Armando Guadiana también dio a entender que no ganó nomás porque no quiso. En la conferencia de prensa en la que aceptó su derrota electoral, señaló que, como es amigo de la familia de Manolo Jiménez, no reveló en su campaña toooooodo lo que sabe de éste… pues para no quedar mal con las amistades.

Ahhh y respecto a regresar pronto a su trabajo como senador – recordemos que pidió licencia para tratar de ser gobernador de Coahuila – muy sin broncas Armando Guadiana dijo que no lo esperen… que se va a tomar unas “vacacioncitas” para irse a checar algunos toros en España.