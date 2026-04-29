¡Sacar dinero ya no será igual! Así están cambiando los cajeros automáticos

Lo que necesitas saber:
Estas opciones no solo buscan reducir riesgos, también prometen darle un extra de seguridad a los usuarios, desde evitar olvidos hasta disminuir la posibilidad de fraudes o robos de tarjetas.
¿Cuántas veces no se te ha quedado la tarjeta atorada en el cajero o, peor aún, se te olvida y ya no puedes sacar efectivo? Pues eso está cambiando, porque la tecnología ya está tomando las riendas… incluso en el banco.
Muchos bancos han comenzado a actualizarse y, con ello, llegaron los retiros sin tarjeta, que aunque ya llevan algunos años, ahora están evolucionando. Y es que la cosa no se quedó ahí, hoy ya puedes retirar dinero con el famoso “contacto”, es decir, acercando tu celular al cajero, ¡así de fácil!
Pero eso no es todo. También puedes hacerlo con un código QR, tu app bancaria lo genera, lo escaneas en el cajero y autorizas el movimiento desde tu celular, súper rápido, práctico y sin necesidad de meter ninguna tarjeta.
Y por si faltaba algo, hay una opción todavía más futurista, retiros con datos biométricos. Sí, con tu huella dactilar o incluso reconocimiento facial puedes confirmar que eres tú y listo, dinero en mano sin contratiempos.
Más allá de lo cómodo, estas opciones también buscan reducir riesgos. Desde olvidos hasta fraudes o robos de tarjetas, este tipo de tecnología promete darle un extra de seguridad a los usuarios.
Al final, no es que los cajeros vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí están cambiando la forma en la que interactuamos con ellos. Menos plástico, más celular… y una cosa es clara, la tecnología no solo nos hace la vida más fácil, también ya se está metiendo directo hasta en cómo sacamos nuestro propio dinero.