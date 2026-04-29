¡Sacar dinero ya no será igual! Así están cambiando los cajeros automáticos

Lo que necesitas saber: Estas opciones no solo buscan reducir riesgos, también prometen darle un extra de seguridad a los usuarios, desde evitar olvidos hasta disminuir la posibilidad de fraudes o robos de tarjetas.

¿Cuántas veces no se te ha quedado la tarjeta atorada en el cajero o, peor aún, se te olvida y ya no puedes sacar efectivo? Pues eso está cambiando, porque la tecnología ya está tomando las riendas… incluso en el banco.

Muchos bancos han comenzado a actualizarse y, con ello, llegaron los retiros sin tarjeta, que aunque ya llevan algunos años, ahora están evolucionando. Y es que la cosa no se quedó ahí, hoy ya puedes retirar dinero con el famoso “contacto”, es decir, acercando tu celular al cajero, ¡así de fácil!

Foto: shutterstock

Pero eso no es todo. También puedes hacerlo con un código QR, tu app bancaria lo genera, lo escaneas en el cajero y autorizas el movimiento desde tu celular, súper rápido, práctico y sin necesidad de meter ninguna tarjeta.

Y por si faltaba algo, hay una opción todavía más futurista, retiros con datos biométricos. Sí, con tu huella dactilar o incluso reconocimiento facial puedes confirmar que eres tú y listo, dinero en mano sin contratiempos.

Foto: shutterstock

Más allá de lo cómodo, estas opciones también buscan reducir riesgos. Desde olvidos hasta fraudes o robos de tarjetas, este tipo de tecnología promete darle un extra de seguridad a los usuarios.

Al final, no es que los cajeros vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí están cambiando la forma en la que interactuamos con ellos. Menos plástico, más celular… y una cosa es clara, la tecnología no solo nos hace la vida más fácil, también ya se está metiendo directo hasta en cómo sacamos nuestro propio dinero.