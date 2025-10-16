Lo que necesitas saber: Con excepción del corredor Chimalhuacán–Chicoloapan (Línea 3 A), todas las demás líneas de ambos servicios a partir de ya tienen un costo de 10 pesos.

¡No bueno! El mero día en que la tarifa del transporte público del Edomex aumentó a los 14 pesos como mínimo, el Mexibús y el Mexicable también se unieron a esta subida… y es que a partir de este 15 de octubre ambos ya tienen un costo de 10 pesos.

Mexibús y Mexicable del Edomex // Fotos: Getty Images

Aumentan costo del Mexibús y Mexicable a 10 pesos

Sin deberla ni temerla, la banda del Estado de México se encontró con una sorpresa más en el transporte público… y es que resulta que los servicios de Mexibús y Mexicable aumentaron un peso en casi todas las líneas.

Con excepción del corredor Chimalhuacán–Chicoloapan (Línea 3 A), todas las demás líneas de ambos servicios a partir de ya tienen un costo de 10 pesos.

Y aunque algunos ya habían visto algunas lonas pegadas con el aumento del precio, este anuncio pasó desapercibido hasta que hoy la banda se dio cuenta de los nuevos costos.

Eso sí, desde ayer el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico reveló la subida de los precios. Acá te los dejamos por si aún no los has visto:

Nuevas tarifas transporte Edomex // X:@MexibusL2

Ajuste al transporte público en Edomex

Como ya te contábamos, esta subida de un peso en el Mexibús y el Mexicable llegó junto con el aumento del transporte público en el Edomex del 17%.

El pasaje mínimo pasó de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros y después se cobrarán 25 centavos más por cada kilómetro adicional. Aunque en ciertos municipios, donde aplica la modalidad de transporte mixto, la tarifa mínima quedará en 11 pesos.