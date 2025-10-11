Lo que necesitas saber: El aumento entrará en vigor a partir del 15 de octubre; el pasaje mínimo pasa de 12 a 14 pesos

La tarifa del transporte público en el Edomex sufrirá un nuevo aumento y esto no es un simulacro, ya es oficial. Se publicó en la Gaceta estatal que ahora el pasaje mínimo costará 14 pesos, luego de las innumerables protestas, bloqueos y megamarchas que se aventaron los transportistas este año.

Foto: Secretaría de Movilidad del Estado de México

Hacen oficial el aumento a la tarifa del transporte público en Edomex a 14 pesos

Sucede que la noche de este viernes, 10 de octubre, se publicó en la Gaceta estatal el “Acuerdo por el que se publica la modificación a las tarifas para la prestación del servicio público de transporte”.

Va firmado por el secretario de Movilidad, Manuel Andrés Sibaja González, y señalan que es producto de las múltiples solicitudes de los concesionarios del transporte (y las megamarchas), atendidas por la Comisión Revisora de Tarifas, la cual aprobó el aumento desde su reunión el pasado 6 de octubre.

Foto: Secretaría de Movilidad del Estado de México

¿A cuánto aumenta la tarifa del transporte público en el Estado de México?

El ajuste aprobado es del 17%, lo que significa que el pasaje mínimo pasa de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros en todo el Estado de México. Además, se cobrarán 25 centavos más por cada kilómetro adicional que tenga tu recorrido (que los choferes pueden redondear a 50 centavos por eso de que ya no se usan monedas de denominaciones más bajas).

“El ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”, es la justificación de la Secretaría de Movilidad para que la gente acepte el aumento al transporte público.

Cabe mencionar que en ciertos municipios, donde aplica la modalidad de transporte mixto, la tarifa mínima quedará en 11 pesos. Esos municipios son Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Zacazonapan, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan, Zumpahuacán, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, San Simón de Guerrero, Tejupilco y Temascaltepec.

Foto: Secretaría de Movilidad del Estado de México

¿A partir de cuándo sube la tarifa en el Edomex?

Ve preparando tus 14 pesos, porque aunque se había dicho que quizá el aumento llegaría hasta 2026, como puedes ver, se adelantó. La nueva tarifa entrará en vigor a partir del 15 de octubre.

Los compromisos de los transportistas para compensar el aumento a la tarifa

Eso sí, se supone que los transportistas tienen que cumplir ciertas condiciones ahora que se les hizo eso de conseguir un aumento a la tarifa. Y decimos “se supone” porque ya sabemos que si no lo hacen, no pasará absolutamente nada (no es como que vayan a regresar el pasaje a la tarifa anterior, ¿o sí?).

Pero bueno, ojalá nos equivoquemos; mientras tanto, a continuación la lista:

Mejorar el servicio

Mantener limpias las unidades

Priorizar el pago de los servicios de mantenimiento de las unidades

Mantener vigente su seguro

Contar con equipos de videovigilancia actualizados

Capacitar a sus personas operadoras y que cuenten con la licencia correspondiente

Certificado toxicológico

Cumplir con la revisión físico-mecánica de las unidades y renovar su cromática

Foto: Secretaría de Movilidad del Estado de México

¿Listo para desembolsar más morralla para moverte en el Edomex?