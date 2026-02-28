Lo que necesitas saber: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó la muerte de Alí Jamenei el 28 de febrero del 2026.

El Ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, ya estaba preparado por si uno de los ataques de Estados Unidos e Israel terminaba con su vida, tal como sucedió el sábado 28 de febrero durante un bombardeo en Terán.

La muerte e Jamenei fue confirmada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Sin embargo, antes de morir ya había nombrado a tres posibles sucesores, aquí te decimos quienes son.

Foto: Majid Saeedi-Getty Images.

Ayatolá Jamenei nombra 3 posibles sucesores

Hace unos meses, el New York Times reveló que Alí Jamenei decidió nombrar a tres posibles sucesores en caso de su muerte, todo mientras se encontraba escondido en su búnker. Mucho antes de los bombardeos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

En aquel entonces no se revelaron los nombres. Sin embargo, tras la muerte Jamenei, varios funcionarios se perfilan para tomar el lugar que dejó vació. Uno de ellos es Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y excomandante de la Guardia Revolucionaria.

Antes de la muerte de Jamenei, Lariyaní advirtió que Estados Unidos e Israel, “Lamentarían sus acciones” contra Irán.

Foto:; @alilarijani_ir (X)

Otro que aparece entre la opciones de Irán es Sadeq Amoli Larijani, actual Presidente del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia, es parte de una de las familias más importante en aquel país. Un candidato natural a la sucesión por su ‘mano dura’, que ha sido sancionado por la Unión Europea por varias violaciones a los derechos humanos, como represión de protestas y restricciones a la libertad de prensa.

Fotografía Wikipedia

Ahmad Khatami, es otro de los nombres que suenan tras la muerte de Alí Jamenei. Khatami es miembro de la Asamblea de Expertos, encargada de supervisar y elegir al Líder Supremo, además miembro del Consejo de Guardianes, que vigila la legislación y aprueba candidatos durante las elecciones.

Fotografía Wikipedia

Aunque no son los únicos nombres que suenan, también hay posibilidades de ver a Mohsen Qomi, Alireza Arafi y Mohsen Araki en lugar de Jamenei.

Se dice que Jamenei no consideraba a su segundo hijo, Mojtaba dentro de los candidatos para la sucesión y a diferencia del resto de los candidatos no tiene un alto perfil, aunque sí es una pieza clave dentro de Irán.

Ayatolá de Irán quiere una transición rápida en caso de ser asesinado

¿Por qué dejar una lista de posibles sucesores? Bueno, el Ayatolá buscaba que Irán no quedará desprotegido en caso de su muerte.

Alí Jamenei dio instrucciones a la Asamblea de Expertos iraní, órgano clerical encargado de nombrar al nuevo líder supremo, de que lo hagan lo más rápido posible entre los tres nombres que les dejó.

Como te explicamos aquí, Ayatolá no es lo mismo que ser líder supremo de Irán, pero Jamenei ostenta ambos cargos. Por lo que su muerte supondría un vacío descomunal para Irán. Y una oportunidad para que Israel y Estados Unidos causen un daño irreparable para el país y sus aliados (Irán está detrás de muchos grupos como Hezbolá o Hamás).