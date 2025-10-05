Lo que necesitas saber: Bad Bunny se presentará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl que se jugará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Bad Bunny no perdonó la oportunidad y durante el programa Saturday Night Live (SNL) se burló de todas las críticas que ha recibido por haber sido elegido para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de la NFL.

Programa Saturday Night Live // Imagen: YouTube (captura de pantalla)

Bad Bunny se burla de las críticas a su presentación en el Super Bowl

Desde que anunció su participación en el show del medio tiempo del Super Bowl, el conejo malo no ha parado de recibir críticas… incluso de la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Pero digan lo que digan, Bad Bunny se presentará en el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Y durante su participación en el programa SNL, se burló de las críticas, asegurando que todos estaban contentos por este show, incluso Fox News.

“Más que un logro mio es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar“, señaló.

Después de eso, el puertorriqueño volvió a hablar en inglés con un mensaje para los estadounidenses… “If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn it” (Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo).

Presenta sketch de El Chavo del 8

Y su participación en el programa no terminó solo ahí, pues en un sketch de El Chavo del 8, Bad Bunny interpretó a Quico (incluso su voz era muy similar).

El breve segmento, más que una burla, rindió homenaje a la exitosa serie de televisión mexicana de Roberto Gómez Bolaños. Pero si te lo perdiste, acá te la dejamos: