Banco Azteca cobra millones por manejo de las tarjetas del Bienestar, revela Proceso

Ricardo Salinas Pliego no ha tenido la mejor popularidad en las últimas semanas por diversos temas, empezando por eso de que al parecer no cree mucho en el coronavirus y sus diferentes changarros nomás no querían cerrar pese a las restricciones de la autoridad. Banco Azteca es precisamente uno de los pilares de este hombre y, mira tú, anda envuelto en una enorme polémica relacionada con el Gobierno Federal.

Resulta que una investigación de Álvaro Delgado para Proceso, publicada este sábado 6 de marzo, reveló que Banco Azteca tiene un contrato millonario para hacerse cargo de la distribución de las tarjetas Bienestar del Gobierno Federal, siendo que al inicio del sexenio, Ricardo Salinas aseguró que no cobraría comisión por su manejo (dizque por ser un aliado del gobierno) y que no había firmado ningún contrato.

Según los datos del contrato, del que Proceso tiene una copia, Banco Azteca obtuvo la módica cantidad de 300 millones de pesos sólo en el 2019 por el manejo de estas tarjetas, cuyo propósito es apoyar económicamente a personas vulnerables y en situación de pobreza.

Banco Azteca también haría “mal uso” de los datos personales de los beneficiarios

Y es que además de presuntamente embolsarse tremenda cantidad de billetes por su participación en un programa social del Gobierno Federal, Banco Azteca tiene, con ello, acceso a los datos personales de los miles de beneficiarios de éste. Y sí, según la investigación, ha llegado a usarlos convenientemente para otros negocios de Grupo Salinas.

Resulta que la publicación señala que Banco Azteca supuestamente hace uso de estos datos para cobrar adeudos por la compra de artículos en empresas como Elektra, otra joya de Ricardo Salinas Pliego.

La revista realiza incluso una comparación entre Banco Azteca y BBVA, pues asegura que éste último no impone ningún costo por manejar cuentas de ningún programa social. Y por otro lado, afirma que Banco Azteca le cobra al Gobierno Federal 5 mil pesos al mes por mantener cada una de dichas cuentas.

La “respuesta” de Ricardo Salinas Pliego

Pero si algo ha distinguido a Ricardo Salinas Pliego en estos últimos tiempos, es que no se queda callado cuando lo señalan de la forma en que lo hizo Proceso este fin de semana. Y muy al estilo de Donald Trump, escribe en Twitter lo que piensa al respecto.

Esta ocasión no fue la excepción, pues Ricardo Salinas escribió diferentes tuits en respuesta al reportaje que señala a Banco Azteca. Y podríamos decir muchos sobre ellos, pero mejor te los dejamos ac continuación para que tú opines libremente sobre sus comentarios.

Así son… cuando ya no tienen para comer recurren a decir mentiras e intentan involucrarme en su revistilla. Ya no me dan otra cosa más que lastima, deberian de compartirnos sus métricas y su miserable alcance para ver como, solo sube cuando mencionan mi nombre 😌😜. https://t.co/9HXcUKP7L7 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 7, 2021