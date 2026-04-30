Lo que necesitas saber: De acuerdo con la Cámara de Representantes, no importa si se trata de Nicolás Maduro o Rubén Rocha; si alguien está implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ellos lo harán rendir cuentas.

Aunque la acusación sobre Rubén Rocha por narcotráfico de Estados Unidos sigue dando de qué hablar, en redes surge una nueva preocupante… y es que la Cámara de Representantes aseguró que su caso “es solo el comienzo”.

Foto: @rochamoya_

Cámara de Representantes de EU asegura que caso Rubén Rocha es solo el comienzo

Y es que tan solo un día después de todo el relajo que se armó por el gobernador de Sinaloa, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguró que el caso de Rubén Rocha es solo el comienzo.

“Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas“, compartieron en redes.

Incluso también señalaron que los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado… encendiendo las alteras internacionales.

¿En qué se quedó el caso del gobernador?

Si bien ocurrieron muchas cosas en un solo día, acá te damos un recuento. Minutos después de la acusación, el mismo mandatario señaló en redes que era un ataque, no solo contra su persona, sino también contra la 4T.

Después de la SRE reveló que recibió una solicitud de extradición contra Rocha y otros 9 a Estados Unidos, misma que fue rechazada por no presentar pruebas.

Un día después de las acusaciones, la presidenta de México aseguró que no protegerá al gobernador, aunque se debe demostrar su participación con el narco.

Incluso la Fiscalía salió a decir que investigará la acusación, aunque faltan pruebas. Y así llegamos a la amenaza de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Lo siguiente será un operativo en México como en Venezuela para detener al gobernador?