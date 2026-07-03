Lo que necesitas saber:

Con la detención de 'Delta 1' suman 7 los detenidos, más cuatro elementos policiales por presuntas omisiones y encubrimiento.

A un mes de que fue privada de la libertad la periodista Roxana Guzmán, las autoridades, tanto estatales como federales, detuvieron a Javier Iván ‘N’, alias el ‘Delta 1’, quien presuntamente forma parte del grupo delictivo vinculado al secuestro ocurrido el 2 de junio.

De acuerdo con las autoridades, su captura representa el avance más significativo desde que la Fiscalía General de la República agarró el caso y comenzó a trabajar en detener a los integrantes del grupo delictivo que participó en la desaparición de la comunicóloga.

Cae otro implicado en el caso de la periodista Roxana Guzmán y ya son 7 los detenidos
Foto: @azucenau

De acuerdo con la información difundida, ‘Delta 1’ fue uno de los hombres armados que invadió la casa de la periodista y la sacó a la fuerza. Su detención se dio gracias a la información proporcionada por José del Carmen ‘N’, alias el ‘Delta 7’ —quien fue detenido el pasado 26 de junio— y por su esposa Karen ‘N’, ambos siguen bajo investigación por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Con la detención de ‘Delta 1’ y los demás que han surgido en los últimos días, son 7 detenidos por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, a esto sumándole la de cuatro elementos policiales por presuntas omisiones y encubrimiento en el traslado de la comunicóloga hacia un rancho en Moloacán.

La FGR aún continúa con las investigaciones por desaparición forzada y delincuencia organizada, mientras sigue la búsqueda de la periodista.

Por su parte, los padres de Roxana Guzmán, piden a las autoridades acelerar los peritajes y mantener las investigaciones con perspectiva de protección a periodistas.

FGR atrae investigación por desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz
Foto: Redes sociales

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