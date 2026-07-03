Cae otro implicado en el caso de la periodista Roxana Guzmán y ya son 7 los detenidos

Lo que necesitas saber:
Con la detención de 'Delta 1' suman 7 los detenidos, más cuatro elementos policiales por presuntas omisiones y encubrimiento.
A un mes de que fue privada de la libertad la periodista Roxana Guzmán, las autoridades, tanto estatales como federales, detuvieron a Javier Iván ‘N’, alias el ‘Delta 1’, quien presuntamente forma parte del grupo delictivo vinculado al secuestro ocurrido el 2 de junio.
De acuerdo con las autoridades, su captura representa el avance más significativo desde que la Fiscalía General de la República agarró el caso y comenzó a trabajar en detener a los integrantes del grupo delictivo que participó en la desaparición de la comunicóloga.
De acuerdo con la información difundida, ‘Delta 1’ fue uno de los hombres armados que invadió la casa de la periodista y la sacó a la fuerza. Su detención se dio gracias a la información proporcionada por José del Carmen ‘N’, alias el ‘Delta 7’ —quien fue detenido el pasado 26 de junio— y por su esposa Karen ‘N’, ambos siguen bajo investigación por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Con la detención de ‘Delta 1’ y los demás que han surgido en los últimos días, son 7 detenidos por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, a esto sumándole la de cuatro elementos policiales por presuntas omisiones y encubrimiento en el traslado de la comunicóloga hacia un rancho en Moloacán.
La FGR aún continúa con las investigaciones por desaparición forzada y delincuencia organizada, mientras sigue la búsqueda de la periodista.
Por su parte, los padres de Roxana Guzmán, piden a las autoridades acelerar los peritajes y mantener las investigaciones con perspectiva de protección a periodistas.