FGR atrae investigación por desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Lo que necesitas saber: La FGR atrajo la investigación por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

La desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez ya será investigada por autoridades federales. La Fiscalía General de la República confirmó que atrajo formalmente el caso luego de que la comunicadora fuera privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades estatales, Roxana Guzmán fue sustraída de manera violenta por un grupo armado que ingresó a su domicilio mientras ella se encontraba en el interior. Hasta ahora, su paradero continúa siendo desconocido.

Foto: Captura de pantalla | @Quadratin_Ver

Durante una conferencia de prensa, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que en los últimos días se realizaron entrevistas, dictámenes y distintas labores de búsqueda como parte de las investigaciones previas al traslado del caso a la instancia federal.

Aunque la FGR encabezará las investigaciones a partir de este momento, la funcionaria aseguró que la Fiscalía estatal continuará colaborando para acelerar las acciones que permitan localizar a la periodista.

Las autoridades también señalaron que actualmente se mantienen abiertas dos líneas de investigación; sin embargo, evitaron dar más detalles para no afectar el desarrollo del caso.

Foto: Captura de pantalla | Redes sociales

Por otro lado, la fiscal rechazó versiones que circulan sobre una posible relación entre cuatro personas detenidas recientemente y la desaparición de Roxana Guzmán.

Mientras tanto, en redes sociales comenzó a difundirse un video donde presuntamente se observa el momento en que varios sujetos armados y con el rostro cubierto irrumpen en un domicilio. En las imágenes se aprecia cómo ingresan por la fuerza y amenazan con armas de fuego a quienes se encontraban dentro del lugar.

La desaparición de Roxana Guzmán ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones defensoras de libertad de expresión, quienes han pedido que las investigaciones avancen con rapidez y que se garantice su localización.