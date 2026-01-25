Lo que necesitas saber: El Departamento de Bomberos del Distrito Federal informó que 72 personas resultaron lesionadas, de las cuales 42 se encontraban estables y 30 fueron trasladadas a un hospital.

Una situación inusual movilizó a los servicios de emergencia en Brasil. Durante una manifestación a favor de la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, se registró la caída de un rayo que dejó 72 personas heridas.

Caída de rayo en manifestación en Brasil // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Caía de rayo durante manifestación en Brasil a favor de Jair Bolsonaro

Lo que tenía que ser una manifestación tranquila a favor de la liberación de Jair Bolsonaro en la Plaza do Cruzeiro, en Brasil, encendió las alarmas de las autoridades debido a la caída de un rayo justo donde se encontraban los manifestantes.

Tras el incidente, medios locales informaron que el Departamento de Bomberos del Distrito Federal reportó 72 personas lesionadas, de las cuales 42 se encontraban estables y 30 fueron trasladadas a un hospital.

En redes sociales, han comenzado a circular videos donde se ve el momento de la caía del rayo y otros en el que equipos de emergencia apoyan a los heridos.

Información en desarrollo…