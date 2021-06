¿Habrá cambios en gabinete presidencial? AMLO pide esperar a que pasen elecciones

Tras los rumores de cambios en el gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que… todo está en un veremos. Sin aclarar si depende de los resultados que Morena obtenga el próximo 6 de junio, el mandatario señaló que luego de las elecciones es cuando se va a ver qué p$%&do.

Durante su conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre los supuestos cambios en su gabinete presidencial. En lugar de negar que vaya salir alguno de los secretarios, el mandatario indicó que la información comenzará a correr luego de las elecciones del 6 de junio.

“De verdad sí es un antes y un después. Siempre ha sido así y, ahora, no será la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro y, entonces, vamos a esperarnos a que pasen las elecciones del domingo”.

En pocas palabras… pues igual y sí. Y, con esta declaración del presidente, aunque la propia Olga Sánchez Cordero desmintió que vaya a renunciar a la Secretaría de Gobernación, la información vuelve a quedar como una posibilidad.

De acuerdo con analistas políticos, se espera que Sánchez Cordero presente su renuncia a la SEGOB la próxima semana. Aunque su cargo en la dependencia se ha caracterizado por no ser negativa… ni positiva… para muchos como si ni existiera… el motivo de su renuncia sería el escándalo que desencadenó el vocero de Gobernación, el cual sólo es el inicio de uno más choncho (según).

“Lamento decepcionar a sus ‘fuentes’ pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente López Obrador. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T”, señaló Olga Sánchez Cordero en sus redes sociales, con especial dedicación a los analistas Darío Celis y Mario Maldonado, quienes echaron la información de la salida de doña Cabecita de Algodón.

Ahhhh… y quien sí renunció fue el vocero de SEGOB, Omar Cervantes, a quien lo cacharon conspirando contra en contra de los Scherer… según los audios difundidos, los quería hacer pasar como porristas del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.

En fin, luego de este asuntacho, la vocería de Gobernación quedó a cargo de Carlos Avilés Allende. Y a ver si éste en unos días no cambia de jefa… nahhhh, ¿ o sí?